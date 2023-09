Preocupación por la salud de Isabel Pantoja: «Ha perdido voz»

El estadio Gran Canaria Arena, situado en las Palmas de Gran Canaria, ha sido el escenario del último concierto que ha dado la artista Isabel Pantoja. El objetivo era celebrar sus 50 años de trayectoria y demostrar que seguía siendo una de las mejores cantantes de España. En un primer momento todo parecía ir bien. La viuda de Paquirri reunió a más de 6.000 personas, de hecho su convocatoria tuvo tanto éxito que los responsables del estadio sacaron a la venta 1.000 entradas más a última hora. Sin embargo, en las últimas informaciones han situado a Isabel en el centro de una noticia muy polémica.

Hay una gran preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja. Varios fans que acudieron a verla a Canarias aseguran que su voz ha dejado de ser la misma. Es la primera vez que el artista recibe críticas de este estilo, pues siempre que ha protagonizado un espectáculo ha salido muy beneficiada. Los últimos conciertos que dio se celebraron en América y nadie hizo ningún reproche. Por eso ha sorprendido tanto que ahora haya admiradores que se quejen de la fuerza de Pantoja encima de los escenarios.

Isabel Pantoja en Canarias / GTRES

Las nuevas normas de Isabel Pantoja

La historia personal de Isabel Pantoja está asociada a varias leyendas que le han ayudado a convertirse en un icono dentro de la crónica social. Fuera de los escenarios también es una estrella y por eso hay tantos periodistas investigando en su presente.

Antes de celebrarse el concierto de Canarias, en LOOK explicamos que las normas de Isabel habían cambiado por orden de su hermano Agustín Pantoja. Este último está pendiente de todos los detalles y se dio cuenta de que la cantante estaba demasiado expuesta. Por eso prohibió a todos los miembros del equipo que le hiciesen fotografías o vídeos sin su consentimiento. El objetivo era que no hubiese material de la cantante circulando en las redes sociales.

Isabel Pantoja y su hermano / GTRES

Anabel Pantoja trabaja con su tía Isabel y en una ocasión publicó un vídeo de la cantante encima de un escenario. Los seguidores de Anabel pudieron ver que Isabel cuenta con la ayuda de una pantalla que le recuerda la letra de sus canciones. A partir de este momento se empezaron a generar muchos rumores y comentarios que Agustín Pantoja no quiere que se vuelvan a repetir.

El Programa del Verano ha recibido muchas llamadas de seguidores de la cantante que están preocupados por su estado. Como no podía ser de otra forma, Isabel ha dejado que el misterio continúe y de momento no ha dado declaraciones al respecto. «Estamos preocupadas por su voz, ha perdido voz. Muchísima. No llegaba a la mayoría de los agudos de sus temas de siempre», comenta un testigo.

El estado de Isabel Pantoja

Kiko Rivera con Isabel Pantoja / Gtres

Isabel Pantoja ha vivido situaciones personales muy complicadas en los últimos años. A su enfrentamiento con Kiko Rivera hay que sumarle la pérdida de su madre y la pérdida de su hermano, el padre de Anabel Pantoja. «Imaginamos que emocionalmente todo le está pasando factura», dice una de las seguidoras de su club de fans en el programa citado anteriormente. En Telecinco aseguran que han recibido muchos comentarios recalcando el cambio que Isabel ha experimentado en su voz.

«Tiene que cuidarse y tratarse la voz si quiere seguir con los éxitos», opina uno de sus seguidores. Y añade: «Normalmente su círculo se dedica a decirle que todo es maravilloso y no es así». Esto explicaría el motivo por el que en un primer momento parecía que Pantoja había triunfado en Canarias.