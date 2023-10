Irene Rosales sorprende con su reacción tras la salvación de Jessica Bueno

Después de varios años sin emitirse, Gran Hermano VIP vuelve a formar parte de la parrilla televisiva de Telecinco. Una de las concursantes estrella de esta renovada edición es Jessica Bueno, quien está recibiendo la aprobación de su entorno, entre ellos, la de su pareja, Pablo Marqués, que está encantado con que la sevillana este inmersa en esta aventura. Quien se ha pronunciado en las últimas horas sobre la participación de la concursante ha sido Irene Rosales. Mencionar que, el nexo de unión entre ambas es Kiko Rivera, ya que la modelo mantuvo una relación con el DJ en 2011 y fruto de su romance tuvieron su único hijo en común. Por ese motivo ambas mantienen una excelente relación hoy en día.



El mensaje de Irene Rosales a Jessica Bueno / Redes sociales

Como una seguidora más y, sobre todo, habiendo formado parte del universo de Gran Hermano, la mujer de Kiko Rivera ha dejado constancia a través de su perfil de Instagram que está siguiendo el programa con detenimiento. En una noche clave para Jessica, Rosales se ha pronunciado. Durante El Debate se daba a conocer qué famoso se salvaba de la nominación y, por consiguiente quedaba exento de la expulsión que se sabrá el próximo jueves durante la gala. Después de varios segundos de tensión, Bueno quedaba fuera de la lista, logrando quedarse unos días más en la casa de Guadalix de la Sierra.

«Me hace mucha ilusión seguir aquí, estoy mucho más ilusionada que el día que entré, gracias por esta oportunidad», decía, emocionada tras escuchar su nombre en boca del presentador, Ion Aramendi. Ante la noticia, Irene Rosales le ha enviado un mensaje. «Me alegro mucho por Jessica, sé de una personita que estará súper contento. Ojalá llegue a la final, para que disfrute de la bonita experiencia que es vivir GH VIP y porque sé que estará súper orgulloso», ha explicado la ex colaboradora de televisión en la Red.

Irene Rosales en Sevilla / Gtres

No ha sido el único apoyo que ha recibido Jessica Bueno por parte de un miembro del clan Pantoja. Anabel Pantoja se encontraba en el plató del espacio del holding italiano, en calidad de colaboradora y ex concursante. La influencer también está viendo con buenos ojos la participación de la que fue la pareja de su primo. «Me alegro de que la gente apoye a Jessica, porque es sincera y educada», ha dicho.

Anabel Pantoja en el plató de ‘Gran Hermano VIP’ / Redes sociales

Se trata de la primera intervención de la hija del fallecido Bernardo Pantoja en el programa, en el que aseguraba que está descubriendo el perfil más desconocido de Bueno. «Me alegro de que esté aquí, lo que pasa que me ha sorprendido muchísimo, la he visto demasiado simpática, hablando de todo. Me mola porque están conociendo a una Jessica que no todo el mundo la conocía», comentaba Por su parte, Isa Pantoja también aplaudía las palabras de su prima: «Me está gustando Jessi porque desprende buen rollo, tiene personalidad, y siempre intenta ver el lado bueno de la gente aunque todos están en contra».