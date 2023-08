Irene Rosales: los detalles de su vida tras su intento de ser colaboradora de televisión

El 11 de julio de 2021 es una fecha que Irene Rosales nunca olvidará, pues aquel día comunicó en Telecinco que iba a desaparecer de la cadena y que no tenía pensado volver. Hubo un suceso que le obligó a tomar esta decisión. Kiko Rivera empezó a arremeter contra Isabel Pantoja, acusando a la cantante de estar motivada únicamente por intereses económicos. Aseguró que no era «buena madre» y que «nunca» le había querido. Estas contundentes declaraciones repercutieron en Irene Rosales, quien trababa en el espacio presentado por Emma García en Mediaset.

Todo empezó con una entrevista que Mila Ximénez le hizo a Kiko Rivera en una famosa publicación. El hijo de Paquirri fue muy duro con Isabel Pantoja y prometió que había descubierto una serie de operaciones económicas que le habían situado en una posición comprometida. Irene Rosales nunca se ha sentido cómoda siendo colaboradora, de hecho reconoció que estaba en televisión porque, como todo el mundo, necesitaba seguir generando ingresos. «Ahora no me puedo comprar una casa, aunque haya gente que no se lo crea», declaró en el programa donde colaboraba.

La mujer de Kiko Rivera vivió un mal momento

Kiko Rivera e Irene Rosales en un photocall / Gtres

Irene Rosales se vio envuelta en un problema familiar que no le correspondía y afirmó que ella no quería tomar partido, aunque evidentemente apoyaba a su marido en todo lo que hiciese. A partir de ese momento surgió una duda que el paso del tiempo se ha encargado de resolver. ¿Qué relación tenía Irene Rosales con Isabel Pantoja? La guerra entre Kiko Rivera y la cantante ha demostrado que nuera y suegra no se llevaban precisamente bien, a pesar de que intentaran mostrar lo contrario.

La decisión que tomó Irene Rosales le permitió dar de lado esta problemática, pues nadie le podría decir que estaba obligada a hablar porque trabajaba en televisión y formaba parte del espectáculo. «Yo tenía mucha ansiedad. Lo estaba pasando muy mal y tenía que parar, necesitaba asimilar todo lo que me había pasado en el último año, la muerte de mis padres y lo ocurrido entre mi marido y su madre», desveló en Viva la Vida antes de dejar el espacio.

La nueva fuente de ingresos de Irene Rosales

Irene Rosales en We Love Flamenco / Gtres

Las explicaciones que dio Irene Rosales sorprendieron a sus compañeros, pues nadie sabía que estaba atravesando un momento tan duro. Lo que todos tenían claro es que no se sentía especialmente cómoda en televisión y que estaba ahí porque era un trabajo más. «Kiko quería que yo siguiese aquí, en este programa, pero veía que yo no estaba bien y que necesitaba alejarme un tiempo. Yo tenía que parar, no estaba bien, hablaba con mi madre cuando estaba sola», explicó en el que fue su programa.

Ahora se dedica a las redes sociales. Ha aprovechado la fama que ganó en Telecinco gracias a sus intervenciones televisivas y trabaja de imagen para algunas marcas. Antes de Viva la Vida estuvo en GH DÚO, donde concursó con Kiko Rivera y juntos firmaron uno de los mejores contratos de la edición. Es decir, tuvo la oportunidad de ganar dinero y cuando reunió la cantidad suficiente se retiró. Ahora está centrada en el cuidado de sus hijas Carlota y Ana y hace mucho tiempo que no posa en la portada de ninguna revista.