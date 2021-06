Irene Rosales cumple 30 años y lo ha hecho luciendo la mejor de sus sonrisas. Es un día especial en su calendario y, aunque las circunstancias no son las ideales, encara esta nueva década tomando una decisión crucial: celebrar la vida. Así lo ha confirmado ella misma a la puerta de su domicilio, cuando ha salido a recoger su tarta. “No le pido más a la vida, que me de mucha salud y me deje estar siempre cuidando de los míos”, ha dicho.

“De momento voy a soplar las velitas con mis niñas y mi marido”, ha explicado cuando los reporteros le han preguntado por la celebración. “Con poder estar con mis niñas y demás me parece más que suficiente”. Este cambio de década llega en un momento difícil: es el primero que pasa sin sus padres y además Kiko está envuelto en la guerra abierta que mantiene con Isabel Pantoja desde hace casi nueve meses.

La mañana ha estado concurrida en casa de Kiko Rivera e Irene Rosales. Ha sido un ir y venir de furgonetas con flores y demás regalos con una destinataria clara, que ha querido plasmar sus emociones en este día con un post en sus redes sociales. Una publicación con la que la colaboradora del programa de Emma García transmitía felicidad con la llegada de los 30. “Este año estoy especialmente contenta porque me apetece celebrar la vida. Me he prometido disfrutarla y vivirla todos los días. Os quiero dar las gracias a todos por la cantidad de mensajes tan bonitos que estoy recibiendo”, comienza diciendo.

Y termina con un bonito recuerdo para sus progenitores: “Pero en especial quiero dar las gracias a mis dos estrellas por haberme traído a este mundo y enseñarme tantísimas cosas, soy como soy gracias a vosotros, y estoy muy orgullosa. Os echo de menos todos los días de mi vida”.

Las felicitaciones de los Pantoja

No haber recibido la felicitación de su suegra no es algo a lo que la cumpleañera le de importancia: “No tengo necesidad de recibir muchas felicitaciones”, ha afirmado tajante. Kiko Rivera ha sido uno de los primeros en hacer partícipes a sus ‘followers’ del cumpleaños de su mujer, con un bonito mensaje en su perfil de Instagram.

También ha contado con la de Anabel con quien se ha estado “mensajeando”. Pero además la ‘influencer’ de la familia también ha querido homenajearla publicando una fotografía de las dos en sus ‘stories’: “Por otro más, y que yo lo vea. Gracias por darme lo más bonito del mundo”.

Su cuñado Asraf Beno también ha elegido las redes sociales para desearle lo mejor. Lo ha hecho contestando al post que ha publicado Irene a mediodía. “Felicidades Ireneeeee!!! Que disfrutes de tu díaaaa y que te regalen muchas cositas. Espero veros pronto”. Su mensaje se ha unido al de algunos de los compañeros de Irene en ‘Viva la vida’ como Suso, Luis Rollán o Ana María Aldón.

La diseñadora también ha querido estar presente en este día tan señalado para Irene. La gaditana no se ha olvidado de la mujer de Kiko Rivera, a pesar de que ella estaba pendiente de la operación a la que se ha sometido José Ortega Cano y que tan preocupada la tenía desde hacía unos días.