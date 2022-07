Íñigo Onieva sufre una suplantación de identidad en las redes sociales

Íñigo Onieva ha conseguido hacerse un hueco en las redes sociales, donde cuenta ya con más de 46 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Allí, el novio de Tamara Falcó no solo publica su día a día y sus fotos más creativas en un feed lleno de encanto, sino también el talento culinario que tanto le caracteriza. Y es que, aunque el universo 2.0 le ha traído muchas cosas buenas y le ha hecho conseguir la fama que tiene actualmente, también le ha hecho sufrir algún que otro susto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva (@ionieva)

El último ha sido hace tan solo unas horas, cuando Onieva ha abierto su cuenta y se ha encontrado con alguien que se ha hecho pasar por él. Una situación de suplantación de identidad que no ha querido pasar por alto y que ha denunciado públicamente en sus historias de Instagram. “Cuenta falsa!! Por favor, denunciad!!”, ha pedido a sus followers, adjuntando el nombre de esta nueva cuenta que, con su misma foto de perfil y su nombre y apellidos, ha intentado hacerse pasar por él. Una peligrosa acción que podría haberle metido en un buen lío si esta persona decide cometer algún delito o ataque cibernético bajo su nombre. Aunque no han trascendido más detalles, el novio de la marquesa de Griñón podría poner el asunto en mano de sus abogados si no consigue llegar el asunto a buen puerto.

Y es que, las redes sociales se han convertido en el escenario ideal para este tipo de delitos. Ya han sido muchos los rostros conocidos que han tenido que pasar por esto, como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban o Antonio Resines. Fue en 2018 cuando el presentador, una de las caras más visibles de la televisión, paró la novena gala de Gran Hermano VIP para aclarar una información que estaba corriendo por las redes sociales. Al parecer, alguien en Twitter colgó una conversación de Jorge Javier que nunca llegó a producirse. En ese momento, el conductor del espacio televisivo denunció una presunta suplantación de identidad. Una desagradable situación que supuso la segunda vez que alguien se hizo pasar por el presentador. “Suplantar identidades es delito. Cuidado con lo que se publica. Porque no me hace gracia, pero llegará un día en el que me haga menos gracia todavía y tendré que ir a denunciarlo de una manera clara para que esto pare”, sentenció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Ese mismo año, Belén Esteban también fue víctima de la misma situación. Al parecer, alguien creó una cuenta falsa en Facebook con su nombre para recaudar dinero. Una estafa que perjudicó la imagen de la de San Blas. Y sin ir más lejos, el pasado mes de abril, la colaboradora de Telecinco utilizó sus redes sociales para denunciar algo similar. Esta vez, no fue ella la afectada de manera directa, pero sí alguien de su familia. Una persona anónima se hizo pasar por alguien de su círculo más cercano con el fin de obtener beneficios. Y es que, ser un personaje famoso es algo que atrae de lleno a los ciberdelincuentes, que aprovechan esta ocasión y la brecha de identidad en internet para apropiarse de algo que no les pertenece.