Las celebridades y la prensa nunca han tenido una relación sencilla. Entre el deseo de mantener su vida privada y la obligación de ser figuras públicas, los famosos a menudo se ven en situaciones tensas con los periodistas. Y, claro, algunos no pueden evitar mostrar su enojo cuando las preguntas o las cámaras cruzan la línea.

Íñigo Onieva, Carlo Constanzia, Alejandra Rubio y Terelu Campos son algunos de los nombres que han protagonizado enfrentamientos con los medios este año. Estos famosos, conocidos por sus intervenciones en los medios, no han dudado en mostrar su desacuerdo con las preguntas o la constante atención mediática. Sus reacciones han dejado titulares y generado controversias, demostrando que, a veces, el límite entre la privacidad y la exposición pública puede ser muy delgado.

Íñigo Onieva: “¡No me grabes!”

En esta imagen, Íñigo Onieva aparece visiblemente enfadado con los reporteros que lo seguían. (Foto: Gtres)

Una de las reacciones más comentadas de la temporada ha sido la de Íñigo Onieva, quien, al ser abordado por los reporteros en el aeropuerto, no tuvo más remedio que perder los papeles. Mientras los periodistas le preguntaban sobre los rumores de crisis con su prometida, Tamara Falcó, Onieva, visiblemente molesto, no dudó en soltarle un contundente “¡No me grabes! ¡Te he dicho que no me grabes!”. La escena, digna de una película de tensión, terminó con un Onieva pidiendo distancia, mientras se limitaba a evitar responder a las preguntas incómodas.

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia

En un capítulo más de «La prensa también tiene sus límites», Alejandra Rubio y su novio Carlo Constanzia decidieron enfrentarse a la prensa de una forma nada convencional. Durante un paseo por Málaga la pasada Semana Santa, los reporteros de Telecinco, como no, no pudieron resistir la tentación de grabar a la hija de Terelu Campos, que se encontraba con su polémico novio, y en ese momento se hablaba mucho de que fue condenado por estafa.

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia fueron fotografiados paseando por la calle. (Foto: Gtres)

Pero claro, cuando las cámaras aparecieron, la paciencia se agotó. Carlo, sin pensarlo, empezó a gritar: «Deja de grabarme, no me grabaréis más», a la vez que le dio un buen golpe a la cámara. Alejandra, por su parte, decidió unirse a la fiesta de indignación y también comenzó a mostrar su peor cara, haciendo aspavientos y marchándose enfadada. Sin duda, un escenario de «mucha paz y amor», ¿no? La relación con la prensa parece estar en sus peores momentos, y aunque Alejandra podría estar acostumbrada a este tipo de cosas, parece que su paciencia tiene un límite.

Terelu Campos: abuela protectora

No podemos hablar de la familia Campos sin mencionar a Terelu, la gran protectora. Cuando su hija Alejandra y su nieto Carlo fueron perseguidos por los paparazzi a las puertas de su hogar pocas horas después de convertirse en padres, la hija de María Teresa Campos no tardó en mostrar su descontento.

Terelu Campos enfadada con la prensa. (Foto: Gtres)

Visiblemente molesta, la periodista y colaboradora de “¡De Viernes!”, estalló contra los reporteros y dejó claro que no podía aceptar que su hija y su nieto fueran perseguidos por las cámaras. «A mí me da igual que me grabéis, no me he maquillado, no me importa. Pero lo que no quiero es que a Alejandra y a mi nieto los estén persiguiendo todos los días», dijo, mientras subía el tono de su voz. “Qué mi hija salga con su bebé y que haya seis personas corriendo detrás de ella. Eso no es normal, cariño” Sin duda, la recién estrenada abuela sabe cómo sacar las garras por su familia, pero tal vez podría haber probado un enfoque más pacífico.