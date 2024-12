El pasado 7 de diciembre, Alonso Aznar y Renata Collado se dieron el ‘sí, quiero’ ante la mirada de sus familiares y amigos. El enclave escogido para el gran día fue Mérida, en México, lugar hasta el que se desplazó una de las invitadas de excepción. En la lista de asistentes figuró el nombre de Tamara Falcó, quien asistió al enlace del benjamín del matrimonio formado por José María Aznar y Ana Botella junto a su marido, Íñigo Onieva.

El ‘look’ de Tamara Falcó

Para esta especial ocasión, la marquesa de Griñón quiso aportar color a su estilismo. Un estilismo de inspiración boho-chic que estaba formado por dos piezas con mucho significado.

Tamara Falcó junto a Íñigo Onieva. (Foto: Instagram)

Como prenda superior, la hija de Isabel Preysler eligió una blusa cropped blanca con detalles en tejido bordado que aportaron textura y un aire romántico. A su vez, las mangas abullonadas con transparencias añadieron un toque moderno, equilibrando así la estructura del patrón. Combinó esta pieza con una falda larga con volumen acompañada de un fajín naranja con el que marcó su figura.

Este look de Tamara Falcó que mezcla la sofisticación con elementos clásicos y toques contemporáneos pertenece a su marca TFP by Tamara Falco para Pedro del Hierro. Cabe destacar que, por ahora, las prendas no están disponibles, por lo tanto deben formar parte de una futura colección.



Unos accesorios con contraste

La también colaboradora de El Hormiguero continuó añadiendo elementos a su conjunto que aportaron su particular esencia en cuanto a moda se refiere. Como bolso, apostó por uno de mano de tamaño medio de la firma La DoubleJ valorado en 180 euros. Se trata de una cartera oversize con cremallera, confeccionada con terciopelo arrugado, explican desde la propia marca. Además, el asa lateral hace que sea de lo más sencillo de llevar.

Bolso de la marca La DoubleJ. (Foto: La DoubleJ )

Las joyas de Tamara Falcó

En cuanto a las joyas, la aristócrata lució un brazalete XL en acabado oro de Aurélie Bidermann y unos pendientes de Leandra Studio. Por último, su maquillaje. Esta vez, Tamara Falcó no quiso arriesgar y optó por la misma fórmula por la que suele apostar en la mayoría de las ocasiones: la naturalidad. Destacaron los tonos neutros como sombras y un elegante delineado en la zona de los ojos, lo que hizo que su mirada se profundizara más. Un make up discreto que remató con un labial marrón y un peinado sofisticado y sencillo donde las ondas desenfadadas fueron las grandes protagonistas. No cabe la menor duda de que este outfit refleja un equilibrio entre lo clásico y lo moderno.