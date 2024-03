Si el Evangelio de San Juan se inicia diciendo que «al principio existía la Palabra», el evangelio de Instagram podría comenzar relatando que «al principio existía la imagen». En la conocida red social, el peso de la fotografía es increíblemente aplastante, pero, qué duda cabe, hay usuarios para los que el contenido también es importante. De un tiempo a esta parte, han proliferado perfiles que combinan lo humano con lo divino. El postureo y la espiritualidad. El «like» y la oración. Con motivo de la Semana Santa, descubrimos quiénes son las misioneras digitales de nuestro país. En femenino, porque, en estas cuestiones, las que realmente influyen son ellas, aunque hay excepciones, claro.

Tamara Falcó, en una boda. / GTRES

Uno de los mayores ejemplos de esta mezcla es Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler recurre a Instagram, donde cuenta con un millón y medio de seguidores, para publicar sus acuerdos comerciales, sus exóticos viajes al Polo Norte o a Altea (Alicante) y sus reflexiones más religiosas: «Aquí tenéis un pedacito de mi día, con la Virgen siempre acompañándome y protegiéndome», escribe la marquesa de Griñón, quien ha reconocido en algunas entrevistas tener una aplicación que le dice dónde encontrar la misa más cercana o llevar un vaporizador de agua bendita en el bolso.

Tamara no se topó con la fe hasta 2011. Tenía 30 años. «Entré en la Casa del Libro y la Biblia fue el libro que más llamó mi atención», comentó en aquellos años que su conversión copó numerosos titulares. Incluso no descartó convertirse en monja, como hizo en 2014 una de sus íntimas amigas, Almudena Rojas, hija del psiquiatra Enrique Rojas y la agente de bolsa Isabel Estapé, quien se convirtió en carmelita de clausura en el Monasterio de La Encarnación de Ávila, donde Santa Teresa de Jesús fue priora. Eso fue antes de conocer al empresario Íñigo Onieva, quien para reconquistarla tras serle desleal durante una escapada al festival Burning Man determinó que, como San Pablo, debía caerse del caballo y transformarse en un hombre de (buena) fe. Ahora, Tammy es una mujer casada y, además de sus diferentes peregrinaciones a Lourdes o Fátima, es una gran devota de la Virgen de la Alegría “que me acompaña y me ampara siempre”.

Casilda Finat, en una reunión en El Pardo. / Gtres

Esta talla es obra de su amiga, la abogada matrimonialista Clara López de Lemus, quien hace unos años, durante un viaje a Roma, estando en un anticuario del Trastévere, se encandiló de una virgen que ha bautizado así y cuyas réplicas en alabastro tienen gran predicamento entre la jet set. Entre sus clientas, se encuentra la joyera Casilda Finat, vizcondesa de Rías y cuyo perfil de Instagram cuenta con casi 300.oooo seguidores.

Sucedió en Medjugorje

Mar Torres, junto a Froilán. / Gtres

Otra mujer que sintió la llamada de Dios cuando menos lo esperaba fue Mar Torres, la ex novia de Felipe, hijo de la infanta Elena y nieto del rey Juan Carlos. La joven, de 25 años, heredera del imperio que lidera su abuelo Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes que posee marcas como El Pozo, vivió de espaldas a la religión. Sin embargo, la ruptura con el sobrino Felipe VI y las críticas que suscitaban sus imágenes un tanto subidas de tono le hicieron descubrir su visión trascendental de la vida. Primero realizó un retiro organizado por las Hermanas del Amor Misericordioso en Madrid. Más tarde, se desplazó a Medjugorje, en Bosnia, donde viajó atraída por los relatos de apariciones marianas. Volvió de allí siendo “diferente” y exclamó: “Quiero ser un apóstol de Dios en Instagram”. Una frase genial que podría haber pronunciado Pitita Ridruejo, la proto-influencer mariana.

La pareja de hermanas artistas guipuzcoanas Aitana y Paula Etxeberria, conocidas como Twin Melody, también presumen de sus férreas convicciones ante sus casi diecinueve millones de seguidores en TikTok. «Nos bautizamos a los once años. Poco a poco, empezamos a rezar, leer la Biblia y surgió nuestra relación con Dios. Empezó nuestra experiencia personal, que es muy importante para nosotras. Es como el viento, que no lo ves pero lo sientes (…) Con trece, nos dimos cuenta de quién era Jesús y lo que hizo por nosotros», dijo Paula en la revista ¡HOLA!

María Pombo, en su boda. / Gtres

Hay muchos más casos. Quizá el más popular es el de María Pombo, con 3, 2 millones de seguidores. La familiar del premiado escritor Álvaro Pombo se casó en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda (Cantabria) en 2019 con Pablo Castellano (550 mil seguidores), con el que comparte su catolicismo. Ambos ensalzan las virtudes del matrimonio y la familia tradicional. “Si eres maduro para tener relaciones sexuales, también tienes que serlo para asumir sus consecuencias”, dijo ella en 2018 sobre el aborto. Su hermana Marta Pombo (876.000 seguidores) también se ha declarado “religiosa y de derechas”. Luego se encuentra Grace Villarreal, hija de un pastor protestante e influencer con más de 600.000 followers. “Se puede ser religiosa y, a la vez, una persona normal, a la que le gusta maquillarse y tomar vino”, ha comentado recientemente.

Ellos también rezan

Algunos de los hombres que se animan a compartir esta dimensión espiritual de su vida en la gran ventana virtual es Tomás Páramo, con más de 400.000 seguidores e íntimo amigo de Victoria de Marichalar. El joven, casado con la prescriptora y empresaria María García de Jaime (582.000 seguidores), con la que tiene tres hijos, descubrió a Dios con 17 años mientras hacía voluntariado en un hospital de las Siervas de María en Camerún.

María García de Jaime posando con Tomás Páramo. / GTRES

En estos días, se escuchan en las iglesias las palabras que Cristo pronunció desde la cruz: “Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado?”. Para reforzar la fe, hay retiros espirituales como el camino de Emaús. Según el Evangelio de San Lucas, la aparición en el camino de Emaús es una de las primeras de Jesús después de su crucifixión. Ahora, el encuentro con él consiste en reuniones de fin de semana que han puesto en práctica diferentes personalidades de España. Una de sus firmes defensoras es Caritina Goyanes, hija de Cari Lapique y dueña de uno de los mejores caterings de España, Sixsens. Ella tiene un mantra imbatible que puede convencer hasta los más agnósticos del país: “Se puede rezar hasta haciendo croquetas”. Que así sea.