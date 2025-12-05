El inesperado y tenso encuentro entre Marta Riesco y Rocío Flores en una fiesta navideña

Que la relación de Marta Riesco y Rocío Flores lleva años marcada por la tensión y el distanciamiento no es ningún secreto. Su guerra mediática ha sido una de las más comentadas de los últimos tiempos y su conflicto parecía imposible de cerrar. Sin embargo, dejando sorprendidos a propios y extraños, el pasado jueves, 4 de diciembre, ambas han coincidido en un mismo evento: en la fiesta de Navidad de uno de los periódicos más conocidos de nuestro país.

La cita acogió a más de 500 invitados, entre los que se encontraba una larga lista de rostros conocidos de nuestro país de diferentes ámbitos: desde políticos hasta empresarios, modelos y televisivos. De este último gremio, Rocío Flores y Gloria Camila fueron de las primeras en llegar, aunque ninguna se imaginaba que minutos más tarde haría su aparición Marta Riesco. Esta última no dudó en atender a los medios de comunicación, los cuales, como no podía ser de otra manera, le preguntaron sobre este inesperado encuentro con la hija del que un día llegó a ser el hombre de su vida (Antonio David Flores).

Marta Riesco habló sin tapujos sobre Rocío Flores

«Esto tenía que pasar. Se ha venido a vivir a Madrid, así que genial. […] Me he dado cuenta de que estaba aquí cuando he llegado, pero me importa 0, claro», comenzaba a decir. Añadía que a día de hoy, «ella estaba en otra vida y en otro rollo» y que Rocío le era completamente indiferente. «Llevaba sin verla años. Pero cuando la he visto he pensado; qué bien estoy, qué feliz estoy y qué bien que la vida cambie. Y ya está», sentenciaba.

Marta Riesco en la fiesta de Navidad de La Razón. (Foto: Gtres)

Sobre cómo iban a actuar dentro de la fiesta, Marta comentaba que no se iba a tomar una copa con ella como podría hacerlo con Gloria Camila (con la que mantiene una buena relación), pero aun así, destacaba que no tenía ningún problema en saludarla. «La suerte de después de la terapia y después de tantas cosas es que me da exactamente igual todo lo que pase con respecto a ella […] Yo tengo todo olvidado, no tengo problemas. Reconciliación tampoco, sabes. No hay nada tampoco que reconciliar, pero yo estoy con un chico estupendo, tengo un trabajo ideal, y no es compatible ya la reconciliación. Pero, ¿qué si he olvidado? He olvidado seguro […] Lo que ocurrió ocurre en muchos sitios y en muchas familias, y el rencor que tenía pues se me ha ido por suerte. Después de años de terapia», concluía.

La reacción de Rocío Flores

Por su parte, Rocío Flores no mencionó en ningún momento a Marta Riesco en sus declaraciones a la prensa, limitándose a decir que la Navidad era una de sus épocas favoritas del año y que las pasará en familia. Además, destacaba que hacía un balance muy positivo del 2025 y que estaba contenta porque «cierra el año muy bien».

Rocío Flores en la fiesta de Navidad de La Razón. (Foto: Gtres)

No obstante, a pesar de que prefirió no hacer referencia a la ex pareja de su padre, lo cierto es que varios medios aseguran que cuando vio llegar a Marta, Rocío se mostró visiblemente incómoda y decidió esquivarla caminando en sentido contrario al lugar en el que la periodista posaba con su mejor sonrisa junto a su novio, Alejandro Caraza.