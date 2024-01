Iñaki Urdangarin vuelve a posicionarse en la primera línea de la noticia en este miércoles de revistas. Y es que, tal y como ha anunciado una de las más conocidas, el ex duque de Palma y la infanta Cristina ya habrían finiquitado el proceso de divorcio, por lo que ya no están vinculados por ningún matrimonio. Pero, no solo eso, y es que, más allá de su nuevo estado civil, lo cierto es que su actual relación sentimental con Ainhoa Armentia continúa avanzando a pasos agigantados.

Al mismo tiempo que se ha divorciado definitivamente de la hermana del Rey Felipe VI, Iñaki se está instalando en un piso de alquiler en la capital alavesa junto a Ainhoa Armentia, su actual pareja. Dicha vivienda está ubicada en la misma urbanización que en la de Claire Liebaert, la madre del exdeportista, aunque cada uno tendrá su propia intimidad en sus respectivos pisos.

Iñaki Urdangarin en Pamplona / Gtres

De acuerdo con lo publicado por la revista ¡Hola!, la pareja estuvo toda la semana pasada llevando sus enseres a su nuevo hogar, el cual se convertirá en su primer ‘nidito de amor’. Así lo demuestran las fotografías difundidas por el medio citado, donde se puede ver al ex deportista llevando cajas donde trasportaba parte de sus pertenencias. Lo hizo, en más de una ocasión, con la presencia de su madre, ya que la cercanía en la que van a convivir a partir de ahora le facilita poder contar con dicha ayuda. Por otro lado, la revista del saludo también asegura haber visto a la pareja visitando diferentes establecimientos del centro de la ciudad para comprar productos de decoración que aporten su propio toque a su recién estrenado hogar.

Ainhoa Armentia hablando con la prensa / Gtres

Este reportaje encaja con las informaciones que han salido a la luz en los últimos días, las cuales aseguran que la abogada ha sido vista en la urbanización de su suegra, donde abrió la puerta principal con su propio mando, algo que hizo saltar las alarmas generando un sinfín de especulaciones que, ahora, cobran sentido.

La soledad de la Infanta Cristina

La Infanta Cristina en una imagen reciente. / Gtres

Mientras que Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia empiezan una nueva etapa yéndose a vivir juntos, la infanta Cristina se ha quedado sola. Y es que después de que su hija Irene se trasladará hasta Asia para trabajar como voluntaria (tras decidir tomarse un año sabático antes de emprender su etapa universitaria), Cristina vivirá el síndrome del nido vacío. Su primogénito, Juan, de 24 años, trabaja en Londres. Pablo, de 23, el más conocido de todos, concilia su carrera deportiva como jugador del equipo de balonmano Fraikin BM Granollers con sus estudios de Sport Management. Y por último, Miguel, de 21 años, el más discreto con diferencia, se acaba de licenciar en Ciencias del Mar en la Universidad de Southampton y sigue muy enfocado en sus estudios, lejos de su país natal.