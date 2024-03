Froilán, de 25 años, y su abuelo, don Juan Carlos (86), mantienen una estrecha relación, sobre todo, desde que ambos pueden compartir más tiempo juntos al vivir en Emiratos Árabes, concretamente en Abu Dabi. Son diversos los planes que realizan, pero no todos salen a la luz debido a que el hermetismo siempre envuelve cada uno de sus pasos. Sin embargo, a principios de este mes de marzo se conoció que habían disfrutado en Baréin de la primera carrera del campeonato del mundo de Fórmula 1. Jornada en la que pudieron ver cómo disputaron el gran premio pilotos españoles como Carlos Sainz Jr. o Fernando Alonso, aunque finalmente el oro se lo llevó el holandés Max Verstappen. Ahora hay imágenes sobre esta salida.

Froilán de Marichalar junto a su prima, Irene Urdangarin, en Grecia / Gtres

De esta manera, Froilán y don Juan Carlos pudieron disfrutar de una afición que ambos comparten. En las fotografías se puede ver cómo el emérito y Froilán asisten a un acto celebrado con motivo del mundial. En ellas aparece don Juan Carlos vestido con un traje oscuro y camisa blanca. Por su parte, el hijo de Jaime de Marichalar luce un atuendo beige. Una vez sentados todos, Froilán ocupa un asiento a la derecha del que fuera el jefe del Estado español.

Don Juan Carlos y Hamad bin Isa bin Salman al Jalifa / Gtres

Otro de los grandes protagonistas de aquella jornada fue Hamad bin Isa bin Salman al Jalifa, rey de Baréin, fue el que proporcionó todo lo necesario para que don Juan Carlos se sintiera como en casa durante su estancia en el país.

Froilán, de beige, al lado de su abuelo, don Juan Carlos / Gtres

Froilán no se adapta a su nueva vida

Estas imágenes han visto la luz después de conocerse que el hijo de la infanta Elena no termina de adaptarse a su nueva vida en Abu Dabi, donde también reside su abuelo, don Juan Carlos, desde 2020. El hermano de Victoria Federica está saturado de su vida en Emiratos Árabes. Sigue sin amoldarse a la cultura y no termina de formar su grupo de amigos allí. Fue el pasado mes de febrero cuando la prensa se hizo eco de cómo se siente Froilán en esta etapa de su vida alejado de España. «No termina de encajar. Su vida allí se reduce a trabajar y a pocos planes de ocio. Por eso, cuando regresa a España se desata», informó Monarquía Confidencial.

Victoria Federica junto a su hermano Froilán/ Gtres

Y es que cada vez son más frecuentes los viajes a su tierra natal. La última vez hace unas semanas, aunque cabe destacar también que estuvo presente, el pasado mes de octubre, en el cumpleaños de su prima, la princesa Leonor, que cumplió la mayoría de edad. Motivo por el que los miembros de la familia de Su Majestad el Rey y de la Reina Letizia se reunieron en el palacio de El Pardo. Por otro lado, Froilán también regresó por el aniversario de su madre, que sopló 60 velas unos días antes de Navidad.