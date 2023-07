La temporada estival está dejando estampas en las que el amor se convierte en el gran protagonista, como ha sido el caso de Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido. La pareja está disfrutando del que es su primer verano. La actriz, de 51 años, y el abogado, de 42, han hecho las maletas y han viajado hasta Tarifa, donde han sido vistos en una actitud de lo más cómplice.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido en Tarifa / Gtres

Teniendo el mar como escenario perfecto de esta romántica escapada, Lara y Cándido han protagonizado unas fotografías en las que no han faltado las caricias, los besos y las sonrisas, confirmando que lo suyo atraviesa un buen momento sentimental. Como parte de su hoja de ruta, contemplaron un bonito atardecer desde uno de los rincones más demandados de la playa de Los Lances, Carbones 13, el chiringuito que regenta Santi Carbones, ex marido de Raquel Meroño.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido / Gtres

Se conocieron el pasado mes de abril en la boda de unos amigos en común, tal y como dio a conocer Semana. Desde entonces se han hecho uña y carne y han sido varios los planes que han hecho juntos. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio disfrutaron del festival musical Love the 90’s, celebrado en Madrid. También se escaparon a Tánger y la actriz acompañó al letrado a la entrega de Premios Toga de Oro a la Excelencia Jurídica entregados por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural en la que fue galardonado. «Nos estamos conociendo, pero aún es pronto para saber más», dijo entonces la intérprete a El Español. Palabras que hoy se traducen en un noviazgo que está en su punto más álgido. Por otro lado, aunque Lara prefiere mantener un perfil discreto, lo cierto es que no ha querido esconder su nueva ilusión. Después de su primera aparición fueron vistos de la mano por la capital. Un gesto más con el que dejaron fluir su romance.

Complicidad a raudales entre Lara y Cándido / Gtres

Hace dos años, Dibildos aseguró a ¡Hola! que era una mujer afortunada en el amor, pero que su corazón no estaba ocupado. «Me gustaría poder contar algo, pero no hay nada de nada. ¡Lo que es la vida! Cuando era joven, rezaba para que no me fotografiasen con un novio y, cuando los fotógrafos me pillaban, me cogía unos disgustos tremendos. Mira por dónde, ahora me ocurre todo lo contrario… lo que quiero es que me pillen», indicó.

Esta buena nueva llega en una etapa un tanto amarga para la intérprete. Fue el pasado 17 de marzo, cuando Lara tuvo que despedir a su madre, Laura Valenzuela, a quien estaba muy unida. Después de unos meses de máxima preocupación por su salud, la mítica presentadora dejaba este mundo y a una familia completamente desolada. Pese a la tristeza del momento, cuando Lara Dibildos se encontró con los medios de comunicación no dudó en agradecer todo el cariño que habían recibido en los últimos días, pues su relación con la prensa siempre ha sido excelente.