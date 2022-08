Damon Thomas o Pete Davidson: hombres que han conquistado el escurridizo corazón de Kim Kardashian

Hace escasos días salía a la luz una noticia que dejó al panorama internacional completamente sorprendido: Kim Kardashian y Pete Davidson decidían poner punto final a su relación. Pese a que todo parecía ir viento en popa entre la empresaria y el comediante, lo cierto es que ambos habrían optado por tomar caminos separados, pasando éste último a formar parte de la lista de amores que han conseguido conquistar el corazón de la de Los Ángeles.

Como es sabido en todos los rincones del planeta, Pete no ha sido el único hombre que ha formado parte de la vida de Kim. Antes de que él llegara, la influencer gozaba de un matrimonio de lo más polémico con Kanye West. La hija de Kris Jenner conoció al rapero en 2003 gracias a una amiga en común, y después de haber sido protagonistas de una bonita amistad, decidieron dar un paso más allá hacia un romance, convirtiéndose en junio de 2013 por primera vez en padres de la pequeña North West. Dos años después, la pareja decidió sellar su amor pasando por el altar, habiéndose comprometido previamente el 21 de octubre de 2013 en el estadio AT&T Park en San Francisco con un anillo de diamantes de 15 quilates como testigo. No fue hasta el 24 de mayo de 2014 cuando se dieron el “sí, quiero” en una boda con todo lujo de detalles en el castillo Forte Belvedere de Florencia, Italia. Por su parte, Kim escogió un vestido con silueta de sirena, manga larga y espalda descubierta firmado por Givenchy. Más tarde, llegaron Saint West, Chicago y Psalm para aumentar la que ya es una familia numerosa, aunque separada.

Pero esta no habría sido la única ocasión en la que Kim Kardashian se habría vestido de blanco. Antes de Kanye y concretamente en 2011, Kim pasó por el altar en compañía de Kris Humphries, que por aquel entonces era un destacado jugador de baloncesto. El mediático enlace fue retransmitido a través del reality de la familia, Keeping Up With the Kardashians, generando un especial interés para todos sus seguidores. Aunque lo cierto es que la relación no duró mucho, algo que afectó especialmente al que fuera jugador de los New Jersey Nets, que ha llegado incluso a sufrir abucheos de manera pública: “Yo debería haber sabido en qué me estaba metiendo. No era consciente de lo mucho que iba a cambiar mi vida (…) Nuestra relación era cien por cien real, y nunca resulta sencillo afrontar la pena que implica pasar por algo así… Pero cuando además debes hacerlo enfrente de todo el mundo, de manera tan pública, resulta brutal”, admitía el protagonista en cuestión.

Las primeras veces son muy especiales, y si no, que se lo digan a Kim. La primera vez que la influencer se dio el “sí, quiero” fue frente a Damon Thomas en el año 2000, cuando ella tan solo tenía 19 años y el productor le llevaba unos 10. No obstante, el matrimonio tan solo duró tres años y la propia Kim alegó que su exmarido se había vuelto un tanto controlador. ¿Volverá la hermana de Kylie Jenner a ser protagonista de una ceremonia nupcial?