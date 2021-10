Jennifer Gates y Nayel Nassar han dado un paso más en su relación. La pareja se ha casado este fin de semana en una celebración por partida doble. Pese a que se comprometieron en 2020, no ha sido hasta ahora cuando han podido darse el ‘sí, quiero’ El motivo del aplazamiento no ha sido otro que el de la pandemia el coronavirus y las restricciones impuestas para frenar la expansión del virus que se ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. Según ha recogido el Daily Mail, la noche del viernes la hija mayor de Bill Gates y el jinete contraían matrimonio en una boda musulmana íntima.

Para esta gran cita, marcada en su calendario, Jennifer ha apostado por un vestido blanco vaporoso de manga larga con detalles de encaje en la parte superior hecho a medida para esta especial ocasión por Vera Wang. En cuanto al peinado, la novia se ha decantado por un semirecogido desde el que caía un largo velo de tul. Por otro lado, el novio ha llevado un traje negro con chaleco del mismo tono al igual que la pajarita.

El esperado evento al que han acudido los amigos y familiares de la pareja acabó aproximadamente sobre las cinco de la tarde. Entre los asistentes, además de Mimi Gardner Gates, abuela de la novia, se encontraba Georgina Bloomberg, hija del exalcalde de Nueva York. Tampoco faltaron los padres de Jennifer, Bill y Melinda Gates, que pese a haber puesto punto y final a su matrimonio este verano, estuvieron muy emocionados durante la celebración de su primogénita. Además, el creador de Microsoft bailó con su hija bajo los acordes de Can you feel the love tonight, tema de Elton John.

Mientras la estudiante de medicina y el empresario egipcio se fotografiaban tras darse el ‘sí, quiero’, el resto de los invitados se desplazaron hasta unas carpas habilitadas y decoradas con adornos florales donde pudieron degustar el cóctel que estuvo a cargo de catering Gallucci. En la zona exterior pusieron unas mesas altas con estufas para así garantizar la comodidad de los asistentes, ya que a medida que pasaban las horas las temperaturas bajaban. Por otro lado, la prestigiosa casa de repostería francesa Ladurée fue la encargada de la tarta nupcial de ocho pisos.

Como era de esperar, alrededor de la mansión la seguridad era extrema y había varias patrullas de policía que custodiaban las inmediaciones de donde estaba transcurriendo la velada. De hecho, días antes ya no podía pasar nadie que no estuviese autorizado por los alrededores. Sea como fuere, Jennifer Gates y Nayel Nassar ya han logrado uno de sus sueños, convertirse en marido y mujer.