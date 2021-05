Bill y Melinda Gates: una fundación y casi 100.000 millones a repartir

El fin de una era. Bill y Melinda Gates han anunciado que ponen punto final a su matrimonio tras más de un cuarto de siglo juntos. La pareja ha anunciado la noticia a través de un comunicado en el que confirma que sigue manteniendo una excelente relación y que continuará trabajando junta por el bien de su fundación: «Continuaremos compartiendo nuestra creencia en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero consideramos que no podemos crecer como pareja en la próxima fase de nuestras vidas», han revelado en un comunicado conjunto a través de las redes sociales



Unas palabras que han generado un enorme revuelo en el mundo de las comunicaciones, así como en el entorno filantrópico en el que la pareja desarrollaba gran parte de su labor. El exmatrimonio ha pedido privacidad para esta nueva etapa de su vida, aunque son muchas las incógnitas que se generan ahora debido a esta inesperada ruptura, que pone en juego no solo el futuro de su fundación, sino también el patrimonio acumulado por el creador de Microsoft a lo largo de los años, que se estima en más de 98.000 millones de dólares.

Según los documentos a los que ha tenido acceso el portal de noticias TMZ, la pareja no tiene acuerdo prenupcial, pero ya hay fecha para el divorcio, abril de 2022. No obstante, si las partes llegaran a un acuerdo antes de la fecha, es probable que no tuvieran que acabar en los tribunales. Algo que, dado el tono del comunicado, parece lo más obvio, aunque podría complicarse.

Bill y Melinda se conocieron en el año 1987 cuando la empresaria se incorporó a la plantilla de Microsoft. En alguna ocasión, Gates ha comentado cómo fueron sus comienzos: «La conocí en una reunión de ventas en la ciudad de Nueva York, y apenas una una semana después de eso, me acerqué a ella en el aparcamiento y le pregunté si quería salir», reveló. Tras siete años de noviazgo, en enero de 1994, contrajeron matrimonio en la isla hawaiana de Lanai. La pareja ha tenido tres hijos, Phoebe Adele, de 18 años, Rory, de 21, y Jennifer, de 25. Precisamente esta última, graduada en Stanford y estudiante de Medicina está a punto de darle el ‘sí, quiero’ al jinete Nayel Nassar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Gates (@jenniferkgates)

El año pasado celebraron el 20º aniversario de su fundación, la cual crearon porque, según su deseo, querían donar la mayor parte de la riqueza generada con Microsoft “y ponerla al servicio de mejorar la vida de las personas”. Sin embargo, según apunta el diario The New York Times, hay una importante parte de la fortuna que Bill Gates amasó gracias a Microsoft que no ha sido donada y que deja un enorme interrogante de cara a la separación.