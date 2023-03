Hiba Abouk está en España. En medio de la polémica que atraviesa su todavía marido, el futbolista Achraf Hakimi, la intérprete ha tomado la decisión de poner tierra de por medio y ha regresado a nuestro país. Acompañada de su hijo mayor, Hiba Abouk ha acudido a hacer unas compras en un conocido centro comercial, donde se la ha visto con el rostro serio y cabizbaja.

Vestida con un conjunto vaquero, pantalones, camiseta oscura, cazadora con un original dibujo en la parte posterior, zapatillas rojas y una gorra, la intérprete ha estado haciendo unas compras a las afueras de Madrid. A su llegada, Hiba llevada en brazos a su hijo mayor, mientras que, al terminar, el pequeño ya iba andando solo.

No es un buen momento para la intérprete. A finales del mes de febrero, el diario francés Le Parisien publicaba en sus páginas que una mujer había acudido a comisaría para denunciar que había sufrido una violación, aunque no quiso apuntar directamente al marido de Hiba Abouk. No obstante, la policía francesa decidió interponer la denuncia contra el futbolista.

Desde que se conociera la noticia, la intérprete ha guardado silencio. En el momento en el que se tuvo constancia de la información, Hiba Abouk se encontraba con sus hijos en un viaje familiar en Dubái, pero apenas publicó detalles sobre esta estancia, más allá de un post que compartió en sus redes sociales que no daba detalles sobre cómo se encontraba.

Hace unos días, uno de sus íntimos amigos, el estilista Pelayo Díaz, declaró a las cámaras de la Agencia Gtres que estaba en contacto constante con la actriz, pero no quiso comentar nada relacionado con el tema de la presunta violación por parte del deportista.

A pesar de que Hiba Abouk no ha hecho todavía declaraciones sobre la situación, lo cierto es que el hecho de que se encuentre en Madrid con sus hijos es un detalle que ha hecho saltar todas las alarmas. Después de terminar sus vacaciones en Emiratos Árabes, la actriz parece haber tomado la decisión de no regresar a París, donde vivía hasta la fecha con el futbolista, sino que ha preferido permanecer en Madrid, algo que hace pensar en que las cosas entre el matrimonio no están precisamente bien.

Por el momento, en Francia continúan las investigaciones para esclarecer los hechos, pero el equipo legal del deportista ha defendido su inocencia: «Ha sido, en este asunto, objeto de una tentativa de extorsión», ha declarado la letrada de Hakimi, Fanny Collin. Por otra parte, la abogada de la denunciante asegura que «la imputación demuestra que el juez de instrucción ha considerado que hay indicios graves y concordantes de la comisión de un crimen de violación del que mi clienta es la víctima». Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los hechos.