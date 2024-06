¿Quienes son los herederos de Belén Esteban? Dos nombres clave y una incógnita sin resolver

Belén Esteban ha desvelado un dato importante relacionado con su testamento. Hay que recordar que lleva más de 20 años trabajando en televisión y hace un tiempo fundó su propia empresa de alimentación, así que tiene un patrimonio interesante. Pero, ¿quién heredará todo en un futuro? La colaboradora ha resuelto el gran misterio, aunque hay una incógnita que todavía sigue presente.

Belén Esteban ha explicado que el día de mañana todo lo que tiene irá a parar a su hija Andrea Janeiro, a quien ha nombrado heredera universal. No obstante, su marido también obtendrá una parte del legado, así que únicamente hace falta saber en qué posición deja todo esto al resto de su familia: a su madre y a sus dos hermanos.

Belén Esteban en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’. (Foto: Canal Quickie)

La tertuliana siempre ha sido muy hermética cuando le han preguntado por las personas de su círculo que no forman parte de los medios, por eso no quiere hablar de su progenitora. Sin embargo, por todos es conocido que entre ellas existe una relación estupenda. Solo hace falta visitar las redes de Belén para comprobar el tipo de conexión que tiene con su madre, María del Carmen Menéndez.

Belén Esteban ha quitado a una persona de su testamento

La ex de Jesulín de Ubrique se caracteriza por su sinceridad, por eso no le ha templado el pulso a la hora de decir que había una persona que no tenía que estar en su testamento. No ha dado el nombre, pero es evidente que hacía referencia a Toño Sanchís, el que fue su representante durante la mejor etapa de su carrera televisiva.

Belén estuvo trabajando con Toño muchos años y confiaba plenamente en él, pero realizó una auditoria y se dio cuenta de que había cosas que no cuadraban. A partir de ese instante comenzó una guerra judicial que ha terminado con la victoria de la colaboradora.

Toño Sanchís y Belén Esteban en Madrid. (Foto. Gtres)

Esteban sigue sin explicar las decisiones que ha tomado con sus hermanos y con su madre en su testamento, solo ha dicho que Toño Sanchís ya no forma parte del mismo. «Todo lo que tengo es para mi hija», ha comentado en Ni que fuéramos, un programa que recupera la esencia de Sálvame. Pero, ¿en qué consiste su patrimonio?

Dos propiedades y una empresa

Los herederos de Belén Esteban recibirán el día de mañana un patrimonio completamente senado. Belén Reconoció en La Resistencia, espacio presentado por David Broncano, que tenía una cantidad de dinero en el banco que podía llegar a los 100.000 euros, aunque no dio la cifra exacta. Lo que sí contó es que había invertido mucho porque ha fundado una empresa llamada Sabores de la Estaban.

Belén Esteban, en la presentación de su gazpacho. (Foto: Gtres)

El negocio de Belén sigue creciendo, de hecho le han hecho una oferta para comprárselo y ella se lo está pensando, pero su marido le ha recomendado que no lo haga. Durante una de las presentaciones de sus productos desveló que Andrea Janeiro quería que le cambiase el nombre a la empresa. Belén, en tono de humor, dijo que si quería heredarla en un futuro tenía que conservar la marca intacta, sin ninguna modificación.

Dejando a un lado Sabores de la Esteban, Belén solucionó su problema con Hacienda. Tenía una deuda que ascendía a 700.000 euros y tuvo que vender su piso de San Blas (Madrid). Ahora tiene un formidable chalet en Paracuelos del Jarama con un valor de medio millón de euros y un piso en la misma localidad que en su momento compró para Andrea Janeiro, aunque la joven ha decidido vivir fuera de España.