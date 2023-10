María del Carmen Menéndez, la madre de la todavía hoy princesa del pueblo y ex suegra, por ende, de Jesulín de Ubrique, está de celebración ¿El motivo? Su ochenta cumpleaños. Prueba de ello es, si no, la imagen que hace escasas horas, Belén Esteban ha compartido con su más de un millón de seguidores en Instagram, junto a unas sentidas palabras. «Hay madres, madrecitas y madrazas pues sabes que mamá que tú eres una madraza eres el pilar de mi vida, te quiero mucho hoy haces 80 años y sólo te quiero decir que te quiero con locura. Feliz Cumpleaños Mamá», ha escrito la televisiva.

En la instantánea, La Mari -así es como suele referirse a su madre, Belén-, aparece abrazada a la ex colaboradora de Sálvame, haciendo así gala, nuevamente, de su complicidad y cariño. Pues madre e hija siempre han mostrado tener muy buena relación; inclusive en las épocas más difíciles de la vida de Belén, como su separación del padre de su única hija, su ruptura profesional con quien había sido su hombre de máxima confianza, Toño Sanchís, o la cancelación de Sálvame, el pasado mes de junio, tras catorce años ininterrumpidos en la pequeña pantalla. «Te quiero agradecer la paciencia que has tenido conmigo durante todos estos años y todo lo que has tenido que tragar. Y nunca has hablado de mí», le dedicó la tertuliana a su madre durante la emisión del último programa.

Sea como fuere, lo cierto es que el cumpleaños de su madre podría ser una muy buena excusa para Belén para viajar hasta Benidorm, donde reside Mari Carmen, en los próximos días, y disfrutar del balneario costero en la costa este de España, parte de la famosa Costa Blanca de la región de Valencia; quién sabe si junto a Miguel Martos, su marido. Es digno de mención en este sentido, que la madre de Belén residía hace unos años en Madrid, sin embargo, una dura enfermedad cambió para siempre su vida. Maria del Carmen tuvo que mudarse a Benidorm para cuidar de su primogénito, Juan Pedro, al que diagnosticaron fibromialgia.

Fue la propia Belén quien hizo público que su hermano padecía esta dolorosa enfermedad que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas, durante una de sus apariciones en televisión. «Los hombres también pueden tenerla. Mi hermano el mayor lleva un mes y medio en silla de ruedas por la fibromialgia. Solo pido que ojalá el día de mi boda pueda disfrutar de su hermana», apuntó la de Paracuellos.

Belén Esteban y su madre en Madrid / Gtres

‘Sálvese quien pueda’, la nueva aventura de Belén

Queda muy poco para que se estrene la nueva aventura profesional de Belén Esteban, Sálvese quien pueda, la continuación de Sálvame para Netflix en la que también han participado otros colaboradores del mítico programa, como Lydia Lozano, Kiko Hernández, Víctor Sandoval, Terelu Campos o Kiko Matamoros, entre otros. Será el próximo 10 de noviembre cuando la plataforma haga pública una primera parte de tres episodios, mientras que los tres restantes llegarán en 2024.

Según adelanto Belén, será un formato que «a la gente le va a encantar. Es fantasía pura, vais a flipar». «Estoy encantada y muy contenta. Mis compañeros y yo estamos contentísimos del trabajo que hemos hecho. No lo hemos visto editado, pero mi productora es una fenómena y Netflix también», señala.