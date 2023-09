Belén Esteban da las claves de su futuro profesional y blinda el de su hija

Pese a que el cierre de Sálvame fue un duro mazazo para todo su equipo, Belén Esteban no ha dejado de trabajar, aunque haya tenido que ser fuera de la cadena de Fuencarral. Tras poner punto final a una etapa, la colaboradora se embarcó en la aventura de Netflix junto al resto de sus compañeros y, tal y como ha confirmado, se enfrenta a una nueva temporada cargada de proyectos.

Belén Esteban durante el evento de Crea Energía / Gtres

La ‘princesa del pueblo’ ha reaparecido ante las cámaras para presentar su propia tarifa de luz junto a Crea energía. Lo ha hecho sonriente, dando detalles de su futuro profesional y desvelando algo hasta la fecha desconocido: el título del proyecto que Netflix. «Estoy muy contenta. Sigo con lo mío, aunque no me veáis ahora en la tele, sigo con mi trabajo haciendo cosas nuevas», ha sentenciado. La era en Telecinco forma parte de su pasado, y ahora está centrada en la apuesta de la plataforma de pago: «Solo os puedo decir que se titula: Sálvase quien pueda. Es en octubre, es fantasía pura. Hemos estado rodando en Miami y en México, la experiencia ha sido maravillosa, ha habido de todo… El día del estreno lo vais a flipar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CreaEnergia (@crea_energia)

La de Paracuellos, que acumula más de un millón de seguidores en Instagram, ha querido esclarecer que trabajo no le falta. Actualmente, tiene en marcha varios proyectos de los que no ha podido desvelar ni un solo detalle, pero que pronto saldrán a la luz. Eso sí, pese a ser muy clara con su horizonte laboral, ha querido blindar el de su hija, de la que no habla desde hace tiempo. «De ello no hablo nada, cariño. No trabaja, mi hija estudia», ha zanjado. Pues, cabe recordar que, aunque Belén Esteban ha mencionado a Andrea en numerosas ocasiones, hace meses que decidió apartarla del foco mediático, probablemente por petición de la joven.

Belén Esteban durante el evento de Crea Energía / Gtres

De quien sí se ha querido pronunciar ha sido de Miguel Marcos, el amor de su vida y con el que, como ella misma ha sentenciado, está más feliz que nunca: «Feliz de la vida. Yo todavía estoy esperando las imágenes que iba a salir». Y es que, este verano se ha especulado que podrían estar atravesando una crisis en su relación, crisis que ella misma ha desmentido en varias ocasiones a golpe de fotografía en la red. Estas habladurías podrían haber estado basadas en las pocas ocasiones en las que se han dejado ver juntos, ya que los últimos meses han sido de constante cambio para Belén. Ahora, de regreso a Madrid, ‘la princesa del pueblo’ podría tener más tiempo para disfrutar en familia (o no): «Ahora voy a tener más tiempo, pero no te creas que mucho más tiempo. Tenemos nuevos proyectos». Una reaparición de lo más hermética, pero con la que ha quedado claro que a la que fuera colaboradora de Sálvame no le va a faltar de nada en esta nueva andadura profesional.