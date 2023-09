Sale a la luz el motivo de la ausencia de Belén Esteban en el tanatorio de María Teresa Campos

El fallecimiento de María Teresa Campos reunió a un gran número de rostros conocidos de la televisión con motivo de su último adiós. Terelu Campos y Carmen Borrego se vieron arropadas y apoyadas por una larga lista de amigos conocidos que les mostraron su más sentido pésame en uno de los momentos más difíciles de su vida. No obstante, la misa oficiada por el padre Ángel en honor a la periodista también estuvo marcada por grandes ausencias como la de Belén Esteban. La de Paracuellos no acudió ni al tanatorio ni a la ceremonia religiosa celebrada posteriormente y, hasta ahora nadie sabía el motivo que había acarreado dicha decisión. Sin embargo, con el paso de los días, ha sido ella misma la que ha desvelado el porqué de su no asistencia.

La que fue colaboradora de Sálvame ha compartido con sus seguidores de Instagram unas instantáneas que destapan que ha disfrutado de unas semanas en Los Ángeles junto a su hija Andrea, la cual lleva instalada en suelo americano desde principios de año. En el álbum de fotografías que ha publicado en sus redes, se puede ver todos los planes que madre e hija han compartido en estos especiales días, donde han visitado los lugares más emblemáticos de la ciudad, además de asistir al concierto de Beyoncé durante su gira The Renaissance Tour. Un viaje que no ha querido compartir hasta que ha finalizado y que justo ha coincidido con el fallecimiento de María Teresa Campos, algo que le ha impedido por completo poder estar al lado del círculo más allegado de la presentadora.

Pese a que los miles de kilómetros de distancia que le separaban de España le imposibilitaron estar en el último adiós de la comunicadora, Belén no dudó en escribir un nostálgico mensaje en sus redes, donde no puedo evitar acordarse de que fue la adoptada malagueña la que le dio su primera oportunidad en la pequeña pantalla. «La primera persona que me entrevistó en televisión. Hasta siempre, María Teresa», escribía junto a una fotografía de ambas y unos emojis de corazones rotos que simbolizaban el dolor que sentía ante su pérdida.

Belén Esteban se despide de María Teresa Campos en sus redes sociales/ Instagram

Belén y María Teresa siempre se han mostrado un respeto mutuo delante de las cámaras. De hecho, en los últimos meses en los que la periodista estuvo completamente alejada del foco mediático, la ex pareja de Jesulín siempre fue una de sus grandes defensoras desde el plató de Sálvame: «Cuando estaba en lo alto, a todos se os caía la baba. Y ahora que la veís ahí resulta que era muy mala y que trataba mal a la gente», llegó a decir, protagonizando una gran defensa que no pasó desapercibida para el clan Campos.

Precisamente por su relación, llamó mucho la atención la ausencia de Belén en uno de los momentos más críticos de Terelu y Carmen pero ahora ya se ha conocido que el viaje junto a su única hija fue el motivo que le impidió asistir. Sin duda, ha sido un verano completamente especial y diferente para la de Paracuellos. Y es que, a pesar de la despedida de Sálvame, Belén no ha parado. Profesionalmente, está pendiente del estreno del docureality de Netflix que ha protagonizado junto a sus compañeros del espacio televisivo mencionado y, personalmente, pese a los rumores que señalaban una crisis matrimonial con Miguel, ha disfrutado de varias escapadas junto a su marido, desmintiendo así todo tipo de conjeturas de ruptura.