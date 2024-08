Gustavo Guillermo desvela el verdadero motivo de su ruptura con Terelu Campos y Carmen Borrego

Después de muchas especulaciones, Gustavo Guillermo se ha sentado en el plató de Fiesta, programa donde ejerce de colaborador, para desvelar el verdadero motivo de su ruptura con la familia Campos. Está muy dolido y de momento no quiere saber nada de las hijas de María Teresa, a pesar de que en el pasado consideraba que eran un equipo indestructible. «Yo ahora mismo tengo mi vida y no quiero saber nada de ellas, ¿es tan difícil de entender?», ha declarado visiblemente molesto.

Gustavo Guillermo bromeó en TardeAR, asegurando que le había sentado mal que Carmen Borrego no le dedicase su salto desde el helicóptero de Supervivientes. Ahora ha explicado que este comentario era una broma, pero sí hay algo que le duele de verdad: no entiende por qué Terelu Campos y su hermana dan a entender que tienen mucha información en su contra.

Gustavo Guillermo colaborando en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

«Yo también estoy dolido con ellas. Carmen dice que no habla de mi, pero yo tengo amigos y me dicen qué ha contado a las espaldas», ha comentado. Borrego utilizó su altavoz en Vamos a Ver para contestar a las declaraciones que Gustavo dio en Fiesta cuando se estrenó como tertuliano, algo que tampoco aprueba. «No me parece que, cada cosa que yo hable, ella me tenga que desmentir. No he dicho que no se ocupase de su madre».

Gustavo Guillermo señala a Terelu Campos

Verónica Dulanto y Frank Blanco, presentadores del programa, han intentado sacar jugo al testimonio. Ambos piensan que Gustavo sabe cosas de la familia Campos y no entienden por qué no las cuenta ya. «Yo también tengo 25 bombas», ha terminado admitiendo. No obstante, ha prometido que nunca dirá nada que pueda generar una guerra.

La cuestión es que piensa que las hijas de María Teresa Campos no han tenido la misma consideración con él, por eso no quiere tener más contacto con ellas. «Terleu hizo una entrevista entera con su acento andaluz y cuando acabó el programa dijo: como yo saque las bombas que tengo aquí no veas».

Gustavo, hablando de las Campos. (Foto: ‘Fiesta’)

En ese momento ha hablado Belén Rodríguez, quien en su momento fue íntima amiga de las Campos. La colaboradora cree que Gustavo tiene razón y que Terelu Campos y su hermana no están siendo objetivas. «Gustavo siempre ha respetado la memoria de Teresa y de Terelu y de Carmen no ha dicho nada ofensivo, ni ha amenazado como hacen ellas», comenta, dándole así al razón su nuevo compañero de Fiesta.

Gustavo Guillermo explica por qué bloqueó a Carmen Borrego

Carmen no puede hablar con el ex trabajador de María Teresa Campos porque este le ha bloqueado y hoy ha desvelado el motivo. «Yo bloqueo a Carmen porque ella actúa de una forma que a mí no me gusta. Yo voy a Gran Hermano y al salir veo que no he tenido ningún apoyo de ellas. Igual que ellas dicen que tienen cosas sobre mí, yo también tengo cosas que han hecho y no me gustan».

También ha aprovechado para matizar que nunca ha puesto en duda la capacidad de Carmen Borrego para comportarse con una buena madre, al contrario. «Yo sí que no digo nada. A mí me hacen una entrevista en Socialité y dije que Carmen cometía el error de perder a la gente que la quería. El programa cortó el vídeo, pero yo decía que quiero que se arregle con su hijo y también digo que es una buena madre».

El chófer recibe un mensaje de Edmundo Arrocet

Edmundo Arrocet, en un evento (Foto: Gtres)

Lo que más llama la atención es que Gustavo se ha acercado a Edmundo, íntimo enemigo de las Campos. El humorista le ha dado una entrevista a la periodista Mónika Vergara y ha anunciado que no emprenderá acciones legales contra el chófer después de todo lo que ha dicho sobre él.

«Yo no le voy a demandar porque le tengo mucho cariño. Yo sé que está sin trabajo y una persona que ha estado trabajando 30 años con Teresa ahora le va a costar, pero es una persona trabajadora», ha comentado. Este mensaje abre un nuevo capítulo en la guerra de Gustavo con Carmen y Terelu, pues ellas no entienden que esté cerca de una persona que supuestamente ha hecho daño a Teresa.