Gustavo Guillermo se estrena como colaborador de ‘Fiesta’ con una firme acusación a Carmen Borrego

Frank Blanco ha anunciado en Fiesta que el programa ha fichado a un rostro de la familia Campos para ejercer de colaborador del espacio. Después de dar una serie de pistas ha confirmado las sospechas asegurando que el elegido es Gustavo Guillermo, el chófer de María Teresa. Hay que recordar que Gustavo ya es un rostro conocido en Telecinco porque participó en Gran Hermano VIP poco después del fallecimiento de la presentadora.

El antiguo conductor de las Campos se ha estrenado en Fiesta lanzando una acusación contra Carmen Borrego. Ha asegurado que la colaboradora no ayudó a María Teresa Campos cuando más lo necesitaba, al menos en términos económicos. «Terelu ha ayudado siempre, Carmen no, Terelu sí», ha declarado en el citado programa.

Gustavo Guillermo en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Frank Blanco le ha preguntado por las declaraciones que ha dado Terelu Campos durante su última exclusiva. La comunicadora defiende que ha tenido que hacer «malabares» para llegar a fin de mes y recientemente ha explicado que el tratamiento y las necesidades de su madre le generaron muchos gastos. Al escuchar estas palabras, Gustavo ha afirmado: «En ese proceso los que estuvimos al pie del cañón fuimos Terelu y yo».

Gustavo Guillermo se enfrenta a Terelu Campos

Siguiendo el discurso de Gustavo, la persona que asumió los gastos que generaba María Teresa Campos en su última etapa fue Terelu, no Carmen. La madre de Alejandra Rubio ha explicado que invirtió el dinero de la venta de su casa, un lujoso ático situado en Pozuelo (Madrid), en ayudar a su progenitora y sostiene que volvería hacerlo porque es la persona «más importante» de su vida.

Gustavo Guillermo en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Gustavo ha dado la cara por Terelu en el terreno económico, pero le ha echado en cara las confesiones que ha hecho sobre María Teresa. «No me gusta que Terelu dijo que María Teresa estaba cadavérica. Es su hija y puede hacer lo que quiera, pero yo quiero recordarla de otra forma. Me gusta recordarla con sus tacones. No me ha gustado, pero ella es su hija y es totalmente respetable».

Después de este paso adelante Belén Rodríguez, otra colaboradora de Fiesta que además era íntima amiga de Teresa, le ha echado en cara a las Campos que estén dando tantas exclusivas. Considera que deben asumir las consecuencias del negocio: «Hay que ser un poco coherente con el discurso, luego no te puede molestar que otro hablen».

Gustavo se posiciona con Edmundo Arrocet

El ex concursante de Gran Hermano VIP se ha jugado todo a una carta. Ha comentado la última intervención de Edmundo Arrocet en ¡De Viernes! y ha asegurado que el humorista no va tan desencaminado. «Edmundo le ha hecho un daño a Teresa que nunca le voy a perdonar, pero muchas cosas que dice son verdad. No voy a entrar, pero dice la verdad en cosas. Carmen en otro programa que ya no está (Así es la vida) dijo: ‘qué casualidad que ahora Edmundo habla bien de Gustavo’. No es así, yo no hablo con Edmundo».

Edmundo Arrocet, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Este gesto ha sorprendido a todos los integrantes de Fiesta, pero Gustavo se ha negado a dar más detalles sobre las supuestas verdades de Edmundo. Más adelante ha recalcado que no tiene ninguna intención de retomar el contacto con las Campos. «La relación se ha deteriorado porque siento que no me han valorado y ahora creo que no me han querido. Era Terelu la que me llamaba a mí hermano».

No obstante, ha roto una lanza a favor de Alejandra Rubio y ha pedido respeto por la situación que está atravesando. «Yo pido que a Alejandra se le deje tranquila porque está embarazada. Tenga o no tenga razón la prensa hay que pensar que está embarazada».