Jordi González, presentador de ‘Conexión Honduras’ -debate que se va a emitir cada domingo a las 22:00 horas-, ha inaugurado esta sección de ‘Supervivientes 2021’ con un cariñoso mensaje. «¡Qué gusto volver a casa!», ha dicho nada más empezar. Después ha dado paso a las presentaciones, ya que no ha estado solo en el plató. Pese a la ausencia de público debido a las restricciones sanitarias marcadas por el coronavirus, sí ha habido colaboradores y alguna que otra sorpresa. Este domingo 11 de abril Rocío Flores ha debutado como colaboradora del programa para así estar más ‘cerca’ de Olga Moreno, la mujer de su padre, con quien mantiene una excelente relación.

«Mi experiencia en ‘Supervivientes’ fue brutal. Me ha cambiado como persona. De hecho me volvería a ir. Cuando volví a España vine llorando», ha dicho la nieta de Rocío Jurado sobre su aventura en Honduras. Después Jordi ha dado paso a una conexión en directo con los 8 concursantes que están en la ‘Isla del Pirata Morgan’, donde se encuentra Olga Moreno. La participante se ha mostrado alegre y ha confesado que «tengo ganas, mucha fuerza. No me quiero ir -está nominada-, pero si me tengo que ir…».

«Se le ha visto sonreir», ha expresado el presentador directamente a Rocío Flores. «Lo sé lo he visto y me ha hecho muy feliz», ha contestado alegre la colaboradora. Además, la hija de Antonio David no ha estado sola en esta nueva participación televisiva, pues su tía, Gloria Camila, también ha formado parte de la tertulia. Es necesario echar la vista atrás para recordar que la hija de Rocío Jurado también fue participante del reality en 2017. De hecho, lo hizo junto al que por aquel entonces era su pareja, Kiko Jiménez.

Por otro lado, también han formado parte del grupo de comentaristas, Isa Pantoja, que ha asegurado que en estos momentos está «bien y tranquila». Después de pasar unos meses complicados debido al enfrentamiento entre su madre, Isabel Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, parece que las aguas han vuelto a su cauce, aunque sea, por el momento.

Su verdadero debut en televisión

2019 es el año en el que Rocío Flores debutó por primera vez en televisión. Lo hizo para defender a su padre, Antonio David Flores, ya que se convirtió en uno de los concursantes de ‘Gran Hermano VIP 7’. Su carisma y desparpajao ante las cámaras le sirvió para que unos meses después se convirtiera en uno de los fichajes estrella de otro de los formatos de más éxitos de la cadena -Telecinco-. En 2020, Rocío Flores emprendió una nueva aventura para vivir una de las mayores experiencias de su vida, ‘Supervivientes’. Concurso en el que coincidió con Ana María Aldón, mujer de José Ortega Cano, y con quien tuvo varios encontronazos que solucionaron al finalizar el programa.

El 16 de marzo de este mismo año se anunció que Olga Moreno iba a coger el testigo de la hija de Antonio David Flores, pues ya se encuentra en Honduras como concursante de pleno derecho del reality de supervivencia. Ese mismo día su felicidad se truncó, porque se anunció que Rocío Carrasco iba a hablar tras 25 años en silencio. El documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ se ha convertido en la peor pesadilla para la familia Flores.

En la primera gala de ‘Supervivientes’ fue a defender a la mujer del ex guardia civil una amiga, lo que sembró la duda sobre si Rocío Flores iba a reaparecer en algún momento. Días más tardes se confirmó que era una de las colaboradoras de ‘El programa de Ana Rosa’.

«Espero superar este reto como colaboradora. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado». Fueron sus primeras palabras. Después opinó sobre los primeros momentos de Olga dentro del concurso. «Olga lo ha dejado muy claro. Lleva 21 años con nosotros y es normal que estos primeros días se acuerde de nosotros. Cuando se fue lo hizo muy baja de ánimos y ahora la he visto muchísimo más fuerte, quiero que se cargue de fortaleza», confesó lacrimógena. Ahora, ha añadido a su curriculum televisivo un nuevo puesto como tertuliana del debate del concurso más extremo de la televisión.