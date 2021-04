‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, ha cambiado de día. Si bien la docu-serie se emitía antes los domingos, ahora será los miércoles. Como todavía quedan unos días para ver el séptimo episodio de la historia de Rocío Carrasco, ‘Sábado Deluxe’ ha adelantado en exclusiva algunos fragmentos de lo que podrán ver los telespectadores en la próxima entrega. En ella se detallará cómo fue la muerte de Rocío Jurado y cómo la vivió Rociíto, entre otras cosas.

En el avance que ha emitido el citado formato, se ha podido ver cómo Rocío Carrasco se viene abajo entre lágrimas al ver las imágenes de su tío Amador Mohedano frente a la prensa confirmando el fallecimiento de su madre. «Se fue, se iba el trozo que me quedaba”, dice rota de dolor mientras no podía de dejar de mirar la pantalla. Instantes después, muy afectada al recordar este duro episodio de su pasado, observa las imágenes del multitudinario funeral de la intérprete de ‘Como una Ola’. La hija de la artista asegura en este nuevo capítulo que todo el mundo se encargó de llorar la pérdida de su progenitora y que, sin embargo, ella estaba completamente hundida porque tenía que darle el último adiós a la de Chipiona. «Yo lloraba a mi madre”, relata hundida.

La muerte de Rocío Jurado, que ocurrió el 1 de junio de 2006 fue un duro mazazo para Rocío Carrasco, ya que ambas siempre han estado muy unidas. La protagonista del documental abordará la llamativa pregunta que le hizo su hija, Rocío Flores, quien por aquel entonces tenía tan solo 9 años. La mujer de Fidel Albiac, narra que tras el fallecimiento de la cantante estuvo 4 meses sin ver a sus hijos, que se quedaron al cuidado de Antonio David Flores. «Dije que quería que me los trajesen. De repente llega Rocío, que tenía 9 años, y se quedó mirándome. Me dijo: ‘Mamá, ahora, ¿qué va a pasar con las casas de Miami?’. En ese momento yo supe que todo había cambiado», confiesa desencajada.

La reacción de Belén Esteban

Una vez emitido el avance, Belén Esteban ha asegurado que ella conocía la pregunta que le formuló la hija a la madre. «No voy a meter al niño, pero la niña me da mucha pena. No está bien, en Ana Rosa estaba desencajada. Cuando se habla de la sentencia sé que la defensa hacia eso es muy difícil. Es una niña que lo que ha vivido ha debido ser espantoso. Una niña de 9 años que te pregunte eso…”, ha dicho haciendo gala de su sinceridad.

Además, la de Paracuellos ha revelado en directo que tras el debut de Rocío Flores como colaboradora de ‘Supervivientes 2021’ en ‘El programa de Ana Rosa’, tuvieron un encuentro. «La niña no está bien, estaba desencajada. Lo que ha vivido ha debido ser espantoso… No puedo evitarlo, me da mucha pena Rocío Flores”, ha relatado.