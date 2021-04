Esta semana se está celebrando en Madrid la Mercedes Benz Fashion Week. Un evento que el pasado año tuvo que ser suspendido debido a la pandemia del coronavirus. Tras muchos meses de trabajo, finalmente este 2021 se ha podido llevar a cabo, aunque esos sí, con limitaciones de aforo y llevando la reglamentaria mascarilla. Quien ha podido disfruta de la moda en todo su esplendor ha sido Rafael Amargo. El bailaor ha asistido al desfile de Maison Mesa acompañado de su mujer, y ha confesado a la agencia Gtres cómo ve a su amigo Antonio Canales en ‘Supervivientes’.

“Creo que nos va a dar momentos muy importantes y divertidos, con mucho nervio y mucha presencia, pero lo va a hacer muy bien, se va a quedar como un pincel”, ha empezado diciendo. Después, al ser preguntado por Olga Moreno -otra de las concursantes estrella de esta edición del reality- y Antonio David Flores, ha respondido que sí les conoce, pero que “no más que a Lola Flores”. Siguiendo el hilo de la conversación ha opinado sobre Rocío Carrasco, protagonista del famoso documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. “Muchos años ha estado ella callada y es tu tiempo, pero cuando las cosas pasan en exceso a mí me dan un poco de miedo porque es escarbar en la herida”, ha dicho muy sincero.

También, ha querido opinar sobre el ex guardia civil, que tras salir a la luz las desgarradoras declaraciones de Rociíto fue despedido fulminantemente de Mediaset y de todos los programas que formen parte del grupo audiovisual. “A mí me da mucha pena, pero la revancha se sirve en plato frío”, ha dicho Rafael Amargo. El coreógrafo ha confirmado la versión que dio la hija de ‘La más grande’ en la docu-serie, sobre cuando tuvo el accidente y Fidel tuvo que irse a vivir a casa de Antonio Canales porque su familia lo echó de su casa. “Cuando Rocío y Fidel tuvieron el accidente y Fidel no podía entrar en su casa, Antonio, que además vivía cerca, lo recogió y él se apoyó mucho en él. Menos mal que tuvo esa casa”, ha confirmado Amargo.

Durante la conversación, Rafael también ha soltado una bomba sobre el formato de supervivencia. “Vi en un principio el programa porque iba a estar yo, pero a hora me alegro de no haber ido. Yo soy muy aventurero y alguna vez me gustaría hacerlo, pero con gente más competente. De ahí sólo conozco como a cuatro o a cinco, los demás son como mucha gente joven que todo el interés, pero no los conozco”, ha explicado. El productor, ha asegurado que, tras su polémica detención por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas, está más “tranquilo” y enfocado en su trabajo. “Voy a seguir la gira por España con el proyecto platea del Ministerio de Cultura con la obra ‘Yerma’ y en breve me voy a Bollywood a rodar la peli. Me voy el día 22. Y aparte una cosa nueva que estamos montando sobre Sodoma. Sobre ese apartado de la Biblia tan fuerte”, ha sentenciado.