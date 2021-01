Así está pasando Rafael Amargo su cumpleaños más complicado

Rafael Amargo cumple 46 años en un momento agridulce. A principios del mes de diciembre saltaban todas las alarmas. El bailaor era detenido por pertenecer presuntamente a una organización criminal y por tráfico de drogas. Dos días fue puesto en libertad bajo fianza y pudo estrenar la obra ‘Yerma’ en la que llevaba trabajando meses. Y aunque, la celebración de su cumpleaños está marcada por las resticciones de la Covid-19, lo que impide hacer reuniones de más de 6 personas, el bailarín de flamenco está pasando este día tan especial junto a su mujer, Luciana Bongianino y su entorno más cercano. Si no llega a ser por la situación actual, lo más probable es que lo hubiera celebrado por todo lo alto, tal y como ha ido haciendo otros años.

Amante de la música desde siempre, Rafael Amargo ha decidido pasar esta fecha tan importante y señalada en su calendario yendo a un concierto de Mala Rodríguez, donde algunos fans le han reconocido y no ha dudado en fotografiarse con ellos. Con la reglamentaria mascarilla y un look desenfadado, Amargo ha disfrutado de los temas de la artista que canta género rap.

Se puede decir que este final de 2020 y principio de año está siendo un tanto peculiar para Rafael Amargo. Ni en sus peores pesadillas se imaginaba que sería detenido el 1 de diciembre a tan solo tres días del estreno de ‘Yerma’ que tenía lugar en el conocido Teatro La Latina. Las imágenes de la detención del bailaor no tardaron en hacerse públicas, así como numerosas especulaciones que tuvo que desmentir cuando salió de los calabozos de la calle Leganitos -Madrid-.

Más tarde el 4 de diciembre, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos puso en libertad al bailarín y a los otros tres detenidos en la operación Codax. Asimismo, se retiró el pasaporte del coreógrafo con la prohibición de salir del territorio nacional y de cumplir conla obligación de acudir cada 15 días al juzgazo. Mientras, la investigación seguirá su curso para esclarecer su Rafael Amargo es inocente, o no. Uno de los titulares que dejó el director de ‘Yerma’ fue el siguiente: «Pablo Escobar solo hay uno». Esas fueron sus primeras palabras nada más salir de los calabozos, donde atendió a los medios allí congregados y asumió su inocencia, dejando claro que el no es culpable de los delitos que se le acusan.

Finalmente se estrenó su función, pero en medio del caos se sembró otra polémica. Blanca Romero tenía previsto actuar, pero no se supo nada de ella hasta mediados de diciembre donde se le pudo ver en la capital con Rafael Amargo en una actitud cómplice. ‘La Vanguardia’ anunció en exclusiva que la actriz no formaría parte del elenco debido a la presión mediática que eso suponía, pero tras unos días de reflexión la intérprete de ‘Física o Química’ decidió cumplir su sueño y subirse al escenario para debutar en el teatro, ya que nunca antes lo había hecho.

Fue el 29 de diciembre cuando Blanca Romero pudo cumplir sus deseos y actuar en ‘Yerma’, dejando atrás la inseguridad que la situación le estaba provocando, ya que la detención de Rafael Amargo puso en el punto de mira a una obra que parecía que no se iba a llevar a cabo. Ahora queda esperar a la celebración del juicio para saber si el baialor es inocente o no, ya que por el momento, no hay nuevas informaciones al respecto y Amargo continúa con su vida y muy centrado en sus proyectos y en su trabajo, ese que tanto ama.