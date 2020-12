Rafael Amargo aclara cuál es la verdadera relación con sus padres

Han transcurrido ya más de diez días desde que Rafael Amargo fuese puesto en libertad con cargos pero la polémica en torno a él no cesa. Ahora han sido unas informaciones, que apuntarían a una posible mala relación con sus padres, las que han hecho estallar al bailaor. Tampoco ayuda la decisión de su compañera de reparto Blanca Romero de abandonar la obra de teatro que ambos representan en el Teatro de La Latina. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dice? Amargo lo explica ante los medios de comunicación.

El granadino lo tiene muy claro: «Yo con mis padres siempre me llevaron muy bien porque ante todo soy muy educado y tengo principios. Vengo de una familia en la que ellos son lo más importante». El bailaor está harto de ser objeto de crítica y de que su nombre esté ligado a la polémica: «A mí verdaderamente… es que no sé ya. Se me escapan muchas cosas porque cuando se abre la veda contra uno….de 100 cosas que decís, 99 son mentira o son fantasía», se queja contra la prensa.

Hay que recordar que los progenitores de Rafael Amargo han tenido una indeseada cuota de protagonismo durante todo el proceso de su detención y posterior puesta en libertad. Tuvieron varios enfrentamientos con los medios de comunicación que buscaban preguntarles cómo estaban llevando el arresto de su hijo. El padre del artista se encaró con algunos reporteros y a punto estuvo de perder los papeles. Así las cosas, de mala relación nada. De hecho, sus padres trabajan con él en la compañía. Rafael lo explica: «Viajan conmigo, me ayudan, son mis padres y están a mi lado. Toda la vida han llevado mi negocio y todo ha salido tan bien gracias a ellos».

Rafael Amargo considera que todo lo que está saliendo en medios forma parte de una campaña para desprestigiarlo y se queja de la situación: «Todo esto sale de lo mismo que cuando me detuvieron ya se sabía antes en los medios. Esto nace de muchas envidias y muchas cosas porque con el trabajo siempre salgo de todas y cuando sales más brillante pues otra traba». Eso sí, el bailarín saca pecho: «Lo que voy a hacer es trabajar y trabajar que siempre me ha ido muy bien. A ver si se rinden un poco. A mí quien me conoce me quiere mucho porque saben qué persona soy y el corazón que tengo. Lleno los teatros y si yo lleno los teatros, ¿qué más voy a necesitar hacer?».

El andaluz comentó durante la presentación de su obra de teatro que iba a «romper las tablas». Quería callar bocas y dar lo mejor de sí mismo después de tener que posponer su estreno dos días a causa de su detención por pertenencia a un grupo criminal y tráfico de drogas. Ahora, ‘Yerma’ está cosechando bastante éxito, algo de lo que se enorgullece el protagonista: «Está haciendo muy buenos aforos y en tiempos de COVID. Son mucha gente en nómina y con eso las estamos pagando. Lo demás no existe».

Sin embargo, otro punto conflictivo respecto a su función es el abandono de Blanca Romero del cartel. La actriz decidió marcharse del proyecto unos días después de estallar todo el escándalo con Rafael Amargo. No ha dado su versión oficial, pero ‘Semana’ publicó que la razón era el miedo a lo que pudiera pasar. La revista ha contactado con una persona del círculo de la actriz que explica la decisión: «Al final nadie sabe si esta obra seguirá o si no, si cobrarán o no. Esto va muy al día. Se respira incertidumbre. No se sabe si Rafael va a sufrir embargos o cómo estará a nivel judicial». Preguntado por la marcha de su compañera de reparto, Rafael Amargo contesta visiblemente enojado: «¿Contamos con Blanca Romero? Preguntárselo a ella».