Blanca Romero aterriza en Madrid, ¿actuará en Yerma?

Blanca Romero se ha convertido sin quererlo en la protagonista del espectáculo de Rafael Amargo, ‘Yerma’. La actriz tenía previsto actuar los días que su hijo estuviera de vacaciones, pero parece que eso no será posible. Esta noticia ha salido a la luz justo después de que el bailaor fuera detenido por pertenecer presuntamente a una organización criminal y de tráfico de drogas. Este miércoles, la intérprete de ‘Física o Química’ ha sido vista en su llegada al aeropuerto de Madrid donde tan solo ha respondido una pregunta relacionada con el espectáculo que le ha puesto el punto de mira. La reportera de Gtres ha preguntado sobre si iría a ver la función donde tenía pensado participar, pero Romero ha respondido: «no sé». Una vez más la discrección de la actriz se ha hecho presente, sin embargo sí ha querido contar cómo pasara estas fechas tan especiales a la vez que atípicas.

«Las navidades las pasaremos un poco improvisadas, tal y como están las cosas… se celebrarán como se puedan», ha asegurado Blanca Romero mientras aseguraba que para este 2021 pedía salud a la vez que lanzaba un mensaje a los hosteleros: «que levanten cabeza que los echo mucho de menos» ha dicho. Una vez más, la intérprete ha querido dejar claro que no responderá nada en relación a la función ‘Yerma’ donde por el momento, no actuará.

Esta semana, ‘La Vanguardia’, adelantaba que Blanca Romero aseguraba que esa decisión tenía que ver con: «La presión mediática no me ayuda a cumplir un sueño que tenía desde pequeña. Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba. Pero creo que la vida dispone y Dios propone, ya será en otra ocasión».

«Esperaré a ver si la obra llega al teatro Campoamor de Oviedo para poder participar, pero me gustaría que se acabara la polémica para poder disfrutarlo», añadió. Es necesario recordar que la actriz no tenía previsto salir a escena las primeras semana de diciembre sino que sería del 23 de este mismo hasta el 20 de enero. «En ningún momento dije que no iba a actuar. Creen que es porque yo estoy juzgando la vida de alguien, pero ese no es mi estilo», quiso explicar al citado medio intentando zanjar la polémica en la que se ha visto envuelta. «Confío en su inocencia», dijo mientras explicó que: «No me necesitan realmente. Sara está fija, yo solo iba a ir en algunas fechas y ella me daba la oportunidad de poder hacerlo yo algún día».

El pasado 17 de noviembre, Blanca Romero anunciaba a través de las redes sociales que formaría parte de la función del bailarín de flamenco. Lo hacía compartiendo un cartel del espectáculo donde añadió unas palabras: «¡Me estreno en el teatro! ¡Cómo me gustan las primeras veces!». Dos días después volvió a promocionar su nuevo proyecto, en un post donde aparecían todos aquellos que se subirían al escenrario para dar vida a «Yerma». «Vente pa’ Madrid, vente Joselín. Nos vemos en nada», dijo en aquella ocasión.

Otra de las cosas que ha llamado la atención es que la actriz sí sigue a Rafael Amargo en redes sociales, pero no ocurre lo mismo con el bailaor, ya que parece ser que le ha dejado de seguir. Sin embargo, esta semana pasada, Amargo quiso dejar claro que el no tenía en el móvil ninguna red social y que con Blanca «habla de otras cosas». Por el momento, hay que esperar si finalmente Blanca Romero se atreverá a subir al escenario, para así poder cumplir otro de sus sueños.