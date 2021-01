Rocío Jurado está más de actualidad que nunca y no por los dimes y diretes que mantienen enfrentados a Rocío Carrasco, con el resto de su familia. Hace precisamente un año que la hija de ‘la más grande’ firmó el acuerdo con el Ayuntamiento de Chipiona que daba luz verde al Museo de la artista, después de años paralizado. Y en diciembre se sumaba una nueva alegría, en forma de subvención, para dar un nuevo empujón al sueño de la cantante gaditana. Ahora que parece que ya va todo en marcha, y mientras Carrasco está al frente del mismo, Gloria Camila ha anunciado en sus redes sociales su nueva ocupación que tiene que ver, precisamente, con la imagen de su madre.

Con ilusión y muy emocionada, la hija pequeña de Rocío Jurado y José Ortega Cano compartía con sus seguidores su designación como Presidenta de la Asociación Cultural ‘RJ La más grande’. «¡Esta es otra noticia! ¡Soy la nueva Presidenta de la Asociación Juradista ‘Asociación RJ La más grande’. Es un orgullo», comienza diciendo en un story con la imagen de la nueva junta directiva. Y termina con una declaración de intenciones: «Vamos a trabajar duro y seguiremos haciendo lo que lleva la Asociación haciendo durante 15 años. Es decir, poner todo nuestro cariño y admiración por mamá». Nada más hacer pública la noticia, los distintos clubes de fans de la Jurado han felicitado a su hija por esta nueva iniciativa, y entre estos mensajes de cariño se han compartido varias imágenes de la actriz e influencer abrazando a su madre cuando era pequeña.

El proceso electoral tuvo lugar a finales de 2020 y esta nueva directiva ocupará su cargo durante los próximos cuatro años. La asociación cultural tiene como objetivo difundir y perpetuar la figura de la intérprete de ‘Como las alas al viento’ y, entre muchas de sus tareas, está la de organizar y llevar a cabo los actos del día internacional de Rocío Jurado. Según publica su página web, en esta nueva andadura con Gloria Camila Ortega Mohedano al frente, estará acompañada de un equipo directivo en el que su tía Gloria Mohedano Jurado ejercerá de vicepresidenta segunda. Entre los doce vocales, que representarán y darán voz a los distintos sectores de la población, están Amador Mohedano y Rosa Benito.

Aunque no empezó con buen pie este 2021 tras dar positivo por coronavirus junto a su padre, José Ortega Cano y la mujer de este, Ana María Aldón, tras guardar la cuarentena recomendada y dar negativo en su última PCR, Gloria Camila ha vuelto a las redes con fuerza y con una agenda llena de proyectos. Además de su puesto como Presidenta, la hermana de Rocío Carrasco ya cuenta los días para el estreno de su primer trabajo como actriz. El lunes 25 a las 16:30 horas se emitirá en TVE, el primer capítulo de ‘Dos vidas’, su debut como intérprete. Gloria está muy emocionada con este proyecto con el que ha conseguido cumplir su sueño y que no ha estado exento de polémica.

Nada más conocerse la noticia de su salto al mundo de la interpretación no fueron pocos los que alzaron su voz criticando el fichaje de Gloria Camila por una serie, llegando a hablar de intrusismo laboral. Entre las más críticas estuvieron Marisol Ayuso, la recordada abuela de la serie ‘Aída’, o Mar Regueras. Mientras que la primera defendía tener una preparación para ejercer el oficio, la segunda explicaba que le parecía «fatal» este fichaje porque «somos muchos y muchas los que estamos sin trabajar. Ni tener una nominación, ni tener un Goya, ni tener una carrera sirve para nada. Lo único que sirve son las redes sociales, si no tienes seguidores no eres nadie».

Gloria Camila hizo entonces alarde de su carácter y su personalidad y defendió su incursión en el mundo de la interpretación, y su trabajo en su primera serie explicándose en sus redes sociales. «Se me ha dado la oportunidad de participar en una serie con TVE. Obviamente he pasado castings y todo», decía en octubre. Habrá que esperar una semana para ver la opinión de la crítica.