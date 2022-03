Gloria Camila desvela en qué punto se encuentra su relación con Rocío Flores

Fin de semana cargado de emociones para Gloria Camila. Era el pasado 21 de diciembre cuando la hija de Ortega Cano cumplía 26 años. Un momento de lo más especial en su vida que quiso celebrar por todo lo alto con una fiesta al más puro estilo Pasión de gavilanes. Y es que, teniendo en cuenta que la serie está siendo todo un éxito en Telecinco, la influencer no desaprovechó la oportunidad de organizar un evento con una temática de ese estilo.

El festejo no pasó desapercibido ni en redes sociales ni en televisión, convirtiendo a la hermana de Rocío Carrasco en una de las protagonistas de los últimos días en compañía de los seres queridos que acudieron a la cita. Pero entre todos ellos llamó especialmente la atención una ausencia: la de Rocío Flores. La hija de Antonio David Flores y su tía se habían convertido en inseparables, afrontando todas las polémicas familiares de manera conjunta. Por este motivo, resultaba bastante extraño que la nieta de La más grande se hubiera ausentado de una de las fechas más especiales para la hermana de José Fernando. Un detalle que no pasó desapercibido para la prensa ni para el equipo de Ya son las ocho, siendo Sonsoles Ónega la primera en preguntar a Gloria en cuanto tuvo oportunidad de hacerlo.

Fue el pasado lunes día 28 cuando la presentadora se dirigió directamente a su colaboradora, obteniendo una respuesta clara y concisa: “Estaba de viaje y además estaba programado desde hace tiempo. Nuestra relación sigue igual de bien. Nos seguimos escribiendo y seguimos siendo uña y carne. Estamos fenomenal”, aseguraba. Una contestación que no pareció convencer del todo al resto del elenco del programa, que siguió haciéndose preguntas sobre cuál era la situación de Rocío Flores tras haberse dado a conocer su ruptura con Manuel Bedmar. Por su parte, Gloria Camila siguió en su línea e intentando proteger a su sobrina en todo momento: “Yo cuando lo he dejado soy la primera que he intentado evitar responder y esperar a cuando esté bien. Como ella trabaja en la misma cadena, pues que haga las aclaraciones cuando quiera. Yo no he hablado con Rocío de este tema. Le pregunté en su momento y no he podido sentarme a hablar con ella del tema, pero lo haré. Esta semana también estará ella en El Programa de Ana Rosa y podrá hablar”, apuntaba, creando así la máxima expectación sobre cuándo tendrá lugar la reaparición de la hija de Rocío Carrasco para despejar todas las incógnitas que giran en torno a ella.

No hay duda de que esta ruptura también ha sido una de las más inesperadas dentro del panorama nacional. A juzgar por los momentos en los que se han dejado ver juntos, todo apuntaba a que Rocío Flores y Manuel Bedmar habían establecido una relación casi irrompible. No obstante, todo se acaba, y el amor de ambos llegaba a su fin, saliendo a la luz rumores sobre una posible deslealtad por parte del joven a la que fuera su pareja. Aún así, también se han hecho públicas otras informaciones que apuntan a que la influencer también habría encontrado la ilusión de nuevo de la mano de otro chico.