Gloria Camila estalla tras ver a su exnovio con Rocío Carrasco: «me da miedo»

Gloria Camila ha estallado en sus redes sociales. Los últimos acontecimientos han terminado con su paciencia y ha señalado de forma directa a dos personas: a Kiko Jiménez y a Sofía Suescun. La pareja de influencers, íntimos rivales de Gloria, han tenido una cita con Rocío Carrasco y con Fidel Albiac y lo han publicado todo en las redes sociales. La hija de José Ortega Cano piensa que su ex se está aprovechando de Rociíto para hacerle daño. Asegura que ha estado mucho tiempo en silencio, pero cree que ha llegado el momento de hablar.

Gloria Camila ha utilizado su influencia en Instagram para desvelar lo que está viviendo y ha llegado hasta el final del conflicto. Según su discurso, no solamente recibe ataques y provocaciones de Kiko Jiménez y de Sofía Suescun, las madres de ambos estarían implicadas en el asunto. Siempre siguiendo el discurso de Gloria. «Son muy dados a provocar, ya no solo los hijos, también las madres. Lo que no me esperaba es esta obsesión tan heavy, que incluso me da miedo». Defiende que se han hecho amigos de Rocío Carrasco para empezar una nueva guerra.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez posando en un evento / Gtres

«Me parece penoso y patético»

La tensión ha estallado y Gloria Camila promete que no volverá a quedarse callada. Supuestamente lleva un tiempo recibiendo llamadas en número oculto y está convencida de que proceden del entorno de Kiko Jiménez. Su paciencia se ha acabado cuando ha descubierto que el colaborador ha quedado con Rocío Carrasco y además no es la primera vez que pasa. «La primera vez lo dejé pasar un poco y me hice la loca. Pero ya después de lo de hoy me parece que, además de lamentable, me parece penoso y patético».

Rocío Carrasco VIVIENDO, disfrutando con amigos fuera de su casa, de esa casa que era su refugio, sonriendo y disfrutando de momentos felices. Lloro, lloro muchísimo. Verla VIVIR en mayúsculas siempre me emociona 🥹😭💜 #APOYOROCÍO29J

📹: @maestro_joao (GRACIAS 💖) pic.twitter.com/L1RB5KT6FA — 4 De Septiembre ✵ (@4septiembre2015) July 29, 2023

La hija de José Ortega Cano ha recibido mensajes de personas que no conoce informándole de la cita que han tenido Sofía y Kiko con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. «Como me he callado tantas veces igual les he acostumbrado a que lo pudiesen hacer y yo no decirlo nunca. Pero me he cansado, así que como dije en su momento voy a compartir lo que fuera necesario y lo que me apetecía mí porque sabéis que no me corto a la hora de decir las cosas».

Rocío Carrasco en un homenaje a su padre / Gtres

Cree que el único error que ha cometido es hacer caso omiso a las supuestas provocaciones que ha recibido hasta la fecha. Ahora ha cambiado sus normas y quiere explicar por qué está tan sorprendida.

Los contundentes ataques de Gloria Camila

Gloria insiste en que nunca ha respondido a las presuntas mentiras que Kiko Jiménez ha contado sobre ella tras romper la relación. «Mi ruptura con el señor fue muy sonada, muy hablada. Él se encargó de hablarlo públicamente por todos lados, dijo mentiras que yo nunca me encargué de desmentir. Al revés, yo pasé», empieza diciendo. Después explica que todo tiene un límite y que acercarse a Rocío Carrasco ha sido demasiado.

Acusa a Kiko de no haber superado la separación e insiste en que ella nunca ha desvelado por qué se cortó la relación. «Yo nunca me pronuncié ni nada y ya han pasado cuatro años, cuatro años que ya es hora de superarlos, ya ha pasado tiempo y hay cosas más interesantes en tu vida, imagino».