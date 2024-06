Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen cariñosos y de la mano, minutos antes de su cita en los juzgados

Tras varios meses alejados del foco mediático, Gerard Piqué y Clara Chía han reaparecido ante las cámaras este lunes, 17 de junio, con motivo de la cita judicial que tenía la catalana para hacer frente al juicio por acoso contra el paparazzi Jordi Martín. La pareja ha llegado al juzgado a primera hora de la mañana derrochando complicidad y caminado de la mano hasta las puertas del edificio mientras atravesaban el paseíllos de focos y micrófonos de la prensa encargada de cubrir la cita.

Como era de esperar, ante las preguntas de los periodistas situados en el lugar, tanto el ex futbolista como su pareja han decidido seguir siendo fieles a su gran hermetismo, por lo que han optado por el más absoluto silencio, y en el caso de Clara, sin prescindir de las gafas de sol que ocultaban su mirada. Mientras que la de Barcelona lucía un look elegante formado por unas bermudas beige, una camisa y unas manoletinas, el ex deportista elegía un outift mucho más casual, con un pantalón vaquero, unas deportivas y un polo azul marino.

Clara Chía y Gerard Piqué en Barcelona. (Foto: Gtres)

Las imágenes que han protagonizado han vuelto a poner en la primera plana de la noticia su relación sentimental, la cual, todo parece indicar, que continúa yendo por muy buen camino. Y es que Piqué se ha mostrado como un claro apoyo de su chica en estos complicados momentos, acompañándola y aportando la tranquilidad y serenidad necesaria para la ocasión.

Clara Chía y Gerard Piqué en Barcelona. (Foto: Gtres)

Según ha podido conocer LOOK, testigos han asegurado que Clara Chía no ha podido evitar las lágrimas durante la vista, confesando que se ha sentido acosada por la prensa desde que salió a la luz su romance con el ex azulgrana hasta el día de hoy. Sin duda, una actitud llamativa, ya que cabe destacar que no han trascendido apenas fotografías suyas desde hace varios meses atrás, ni en redes sociales ni en medios de comunicación. De hecho, es importante señalar que es muy poco habitual ver a la pareja junta delante de los medios. Es por ello por lo que las instantáneas de esta jornada han causado una gran sorpresa en la esfera pública. Pero la ocasión requería la presencia física de Clara en el tribunal y, por consiguiente, la de su chico, quien ha querido demostrar, contra todo pronóstico, su amor indestructible.

El motivo del juicio

En junio de 2022, Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto donde no revelaron la razón que había generado el fin de su historia de amor. Días después, el periodista Jordi Martín informó que el ex futbolista fue infiel a la cantante con Clara Chía, una joven catalana que por aquel entonces gozaba del anónimo más absoluto. En ese momento, se desató un gran huracán mediático que provocó que los pasos de la recién estrenada pareja se convirtieran en unos de los más seguidos del país, algo que generó una sensación de acoso a Clara Chía, quien no dudó en denunciar a Jordi Martín, paparazzi para el que solicita una orden de alejamiento de más de 3.000 metros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique)

Según la denuncia de Chía de la que se han hecho eco varios medios, Martín accedió a una zona privada para fotografiarles, algo que el paparazzi niega en rotundidad, alegando que en todo momento realizó su trabajo desde la vía pública, como dicta la ley. Por ahora, habrá que esperar para conocer la resolución del juicio.