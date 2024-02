En septiembre del año pasado, el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Barcelona dio por concluida una orden de alejamiento que existía sobre el fotógrafo Jordi Martín, y que le impedía acercarse a Clara Chía, actual pareja sentimental de Gerard Piqué; o comunicarse siquiera con ella. La joven intentó por aquel entonces pedir una prórroga, aunque sin éxito. Y es que, según dictaminó la justicia, «la limitación de derechos del investigado, singularmente los laborales, ha de conjugarse de manera cuidadosa con los de la denunciante». Es decir, se protegió el derecho del paparazzi a poder trabajar libremente.

Ahora la historia se vuelve a repetir. Hace escasos días, Clara Chía volvió a interponer una denuncia contra Martín por lo que ella considera nuevamente «acoso». Chía afirmó que el periodista se habría personado en su domicilio y en su trabajo, en varias ocasiones en estas últimas semanas, e insistido en una persecución sobre su persona. Algo que no ha bastado a la justicia para interponer una medida cautelar contra Jordi. «En cuanto a la petición de orden de alejamiento, sin perjuicio de lo que pueda acordar el Juzgado competente, no concurren en este momento las circunstancias de urgencia y necesidad que justifiquen una medida cautelar», declara el juez de instrucción decano de Barcelona en un auto firmado el pasado sábado, día 3 de febrero.

Gerard Piqué y Clara Chía en Barcelona / Gtres

Con esta ya son dos las veces que los jueces le han quitado la razón a Clara Chía quien, es digno de mención aquí, desde que viera la luz su romance con Gerard Piqué, ha mostrado su disconformidad con el asedio, en sus propias palabras, al que le habría sometido la crónica social de nuestro país -y lejos de nuestras fronteras-, por su condición de supuesta tercera en discordia en la ruptura del deportista con Shakira. Shakira y Gerard Piqué anunciaron su su separación en junio de 2022 tras casi 12 años de relación y dos hijos en común. «Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a (nuestra) privacidad. Gracias por su comprensión», dijeron en un comunicado conjunto.

Jordi Martín se pronuncia sobre la demana de Clara Chía

La semana pasada, un grupo de periodistas gráficos, entre los que se encontraba Jordi Martín, se desplazaron hasta las inmediaciones de Kosmos, la empresa propiedad de Gerard Piqué en Barcelona, para confirmar que el ex futbolista había vuelto de su último viaje a Miami. Fue entonces cuando varios agentes de los Mossos d’Esquadra se acercaron a Jordi y le requieieron información sobre su presencia en el lugar. «Eran ocho agentes porque otra pareja subió a Kosmos. Me dijeron que una señora les había llamado porque la estaba acosando, que la había seguido desde su casa al trabajo. Y no era verdad. Acababa de llegar a la cafetería».

Piqué y Clara Chía/ Gtres

Jordi supuso que la anónima a la que se referían los agentes era Clara Chía. Y no se equivocó. Es tal el tira y afloja que ambos mantienen que el paparazzi se estaría planteando ahora ser él quien interponga medidas judiciales contra la novia de Piqué. «Por dos veces la justicia le ha dicho que no existen motivos para dictar una orden de alejamiento contra mí. Ahora soy yo el que estoy sopesando la posibilidad de interponer contra la señora Clara Chía una querella por acoso, por impedirme hacer mi trabajo y por lucro cesante, esto es, no haber podido trabajar no solo la mañana del día 31 y del 2 de febrero, sino también el día 1: hasta ver qué ocurría en la cita de comisaría no me quise arriesgar a hacer fotos», ha contado.