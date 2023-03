Gerard Piqué, de 36, y Clara Chía, de 23, una de las parejas más perseguidas por la crónica social de nuestro país. Y no es para menos, ya que, al poco tiempo de romper su relación con Shakira, el ex jugador inició un romance con la joven, por lo que provocó que se convirtieran rápidamente en dos de los grandes protagonistas del papel cuché. Aunque no se esconcen, lo cierto que es poco lo que se sabe sobre cómo es su vínculo.

Sin embargo, hace unas horas ha transcendido un vídeo (que no ha tardado en hacer viral en la Red) en el que aparecen ambos en un ambiente muy reconocido. Se trata de la King’s League, evento que forma parte de Kosmos, empresa de Piqué para la que trabaja Clara Chía.

Ha sido durante una de estas jornadas donde se ha podido ver a la pareja del momento disfrutar de un momento de relax en el ambiente laboral en el que han derrochado, como no podía ser de otra forma, una gran complicidad. La pareja charla con Adrián Contreras, quien también forma parte del proyecto en el que también trabajan rostros conocidos como Ibai Llanos o Iker Casillas, entre otros.

Con esta nueva imagen de Piqué y Clara Chía en un enclave distendido confirma que permanecen ajenos a cualquier tipo de rumores sobre ellos. De hecho, hace unos días reaparecía el que formó parte de las filas del Fútbol Club Barcelona y hablaba en una entrevista sin querer entrar en detalles sobre las últimas polémicas con su ex.

Por su parte, Shakira prepara la mudanza que parece ser que tendrá en unas semanas, en abril, según han apuntado varios medios. La intérprete de Monotonía se trasladará a vivir a Miami (Estados Unidos) junto a sus dos hijos. De hecho, esta nueva etapa habría tenido lugar después de las fiestas de Navidad, pero el empeoramiento de salud de su padre, William Mebarak, provocó que pospusieran el traslado al otro lado del charco. Mientras, la colombiana disfruta del exitazo cosechado gracias a la canción Session #53 que ha creado junto al productor argentino Bizarrap.

Hace tan solo unas semanas, la cantante se desplazó junto al compositor a Nueva York para asistir al The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde interpretó el hit que no para de sonar en todos los rincones del mundo. Al margen de su ámbito profesional, parece ser que, por ahora, la intérprete de Waka Waka no está abierta al amor, ya que no se le han atribuido relaciones desde que puso punto final a su historia de amor con Piqué en el mes de junio de 2022.

«Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», dijo la ex pareja en un comunicado.