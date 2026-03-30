Francisco Rivera valora el presente de su hermano Cayetano con tres sencillas palabras

Francisco Rivera está disfrutando junto a su familia del inicio de la Semana Santa en Sevilla. El pasado 29 de marzo, tuvo lugar el emblemático Domingo de Ramos de la ciudad y, como no podía ser de otra manera, el diestro no faltó a la procesión de La Borriquita, conocida como la cofradía de los niños, ya que buena parte del cortejo está formado por los más pequeños. Sin embargo, antes de su llegada, no tuvo reparo en hablar con los reporteros que seguían sus pasos, a los que les confesó qué significan para él estas especiales fechas del año.

«Nosotros la vivimos con muchísima intensidad, ya desde Cuaresma. Salir de costalero, los montajes, los besamanos … La verdad que nosotros vivimos siempre, de toda la vida, con toda la intensidad como se vive aquí en Sevilla», comenzaba a decir. Añadía que, bajo su punto de vista, la Semana Santa de la capital hispalense «es mágica» y que, sin duda, a su entender «se viven momentos de emoción y de conexión con la fe que no se encuentran en ningún otro sitio del mundo».

Francisco Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

En su caso, Francisco señalaba que pertenecía a varias hermandades y que todavía salía de costalero, un momento personal que ha reconocido que para él «es muy importante». Pero no solo eso, y es que, mostrándose sincero y natural como siempre, tampoco ha tenido reparo en hablar sobre el presente de su hermano Cayetano. «Está muy bien. Todo muy bien. Gracias», decía sin entrar en mayores detalles.

Aunque sus palabras sobre su hermano han sido escuetas, lo cierto es que han sido suficientes para dejar más que claro que Cayetano se encuentra viviendo un buen momento personal, el cual, según las últimas informaciones, está compartiendo con Tamara Gorro, la conocida colaboradora de televisión que habría conseguido robar el corazón al hijo mediano de Paquirri.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro en Madrid. (Foto: Gtres)

Al igual que su hermano, Cayetano también proviene de una familia en la que la tradicional Semana Santa se vive con gran intensidad. Sin embargo, lo cierto es que Cayetano no es tan devoto ni tan visible en estas fechas como su hermano Fran. De hecho, hay años en los que ni siquiera ha estado presente en procesiones. Sin ir más lejos, durante la Semana Santa de 2025, prefirió tomarse unos días de desconexión en El Recreo, la finca de Ronda cuya propiedad comparte con Fran, siendo un plan más íntimo y alejado del foco mediático. Es por ello por lo que, ahora que su relación con Tamara le ha situado en el centro del huracán mediático, se desconoce si, por segundo año consecutivo, optará por este tipo de vacaciones.