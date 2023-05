El Rocío ya ha dado el pistoletazo de salida y algunos de los rostros más conocidos de nuestro país se han dejado ver por allí. Francisco Rivera junto a la hermandad de Triana han comenzado el camino desde Santa Ana, mostrándose muy ilusionado de poder ver a la Virgen. Una cita muy importante que, un año más, no se ha querido perder. Ha ido sin Lourdes Montes, que se unirá más tarde a él, pero no ha dudado en acordarse de la mujer de su vida y así lo ha hecho saber a las cámaras de Gtres.

«Feliz, encantado para dar gracias. Estar otra vez con los amigos, disfrutar de nuestras cosas y de nuestra fe», ha confesado con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que, aunque hay años que ha sido complicado trasladarse al Rocío, siempre ha movido cielo y tierra por estar en este día tan especial: «Lo intentamos. Hay años que cuesta, pero hacemos malabares para estar». Una fecha marcada en rojo en el calendario que llega justo después de haber celebrado su aniversario, aprovechando para dedicarle unas palabras cargadas de sentimiento a la diseñadora que ha conseguido conquistar su corazón: «Ya doce años. La verdad que muy contento. Imagínate, tener la mujer más increíble del mundo conmigo, pues una suerte». El diestro ya ha expresado en más de una ocasión que el día más feliz de su vida fue cuando conoció a Montes en la Feria de Abril de Sevilla: «Lo nuestro fue un flechazo total. De hecho, el mismo día que la vi le dije a un amigo: ‘Mira, te voy a presentar a la mujer con la que me voy a casar’». El 4 de septiembre de 2013 se dieron el ‘sí, quiero’ y hasta día de hoy.

Arranca el Rocío

Pero Francisco Rivera no ha sido el único que se ha dejado ver por esta festividad religiosa. Hasta allí también se ha desplazado Ken Appledorn, marido de Jorge Cadaval, y Marisa Jara, entre otros. La modelo, que ha vivido un año agridulce con el nacimiento de su hijo y el aborto del otro que esperaba (además de varios problemas de salud), ha confesado a las cámaras de Gtres que ha pedido a la Virgen salud. El pasado mes de marzo, tuvo que ser de nuevo intervenida de urgencia por un tumor maligno que puso, de nuevo, en jaque su salud. A día de hoy está recuperada y, aunque no tiene que seguir ningún tratamiento, sí debe realizarse revisiones periódicas: «Me encuentro muy recuperada. Estoy muy contenta porque tengo muchísima facilidad para recuperarme. La operación fue todo un éxito y me encuentro con mucha energía. No puedo pedir más, porque ya puedo trabajar, hacer mi vida normal y eso es fundamental para mí».

Además, este Rocío es muy especial para ella porque, además de ser la primera vez, lo ha hecho en compañía de su hijo Tomás: «Nunca había hecho el camino. Creo que es una experiencia increíble, que hay que vivirla. Lo hago con mi niño, él no hace todo el camino, pero la verdad es que estamos muy ilusionados. Es el primer año y todo es una novedad para nosotros».