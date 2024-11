Habla el fotógrafo que pilló a Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca y resuelve el misterio

Hace un año se produjo un hecho histórico para la crónica social: salieron a la luz unas fotografías que confirmaban la amistad entre Genoveva y Federico X, actual rey de Dinamarca. La modelo no tardó en dar un paso adelante para negar cualquier tipo de vinculación. Su entorno aseguró que habían quedado con un grupo de amigos, pero supuestamente en el último momento hubo un cambio de planes y se quedaron solo. Ahora sabemos cómo se realizaron las fotografías gracias a Pepelu Dueñas, el paparazzi que captó el famoso momento.

Pepelu ha participado en un documental llamado Paparazzi y ha dado su versión de los hechos. Las emblemáticas imágenes, como sucede con muchas obras de arte, son fruto de la casualidad. Asegura que acababa de recoger a su hijo y de pronto se topó con Genoveva. Vio que estaba acompañada y aprovechó que tenía su cámara a mano para tomar unas instantáneas. Posteriormente mandó este material a la agencia Gtres y descubrió que el misterioso acompañante era el hijo de Margarita de Dinamarca.

Genoveva Casanova en Madrid. (Foto: Gtres)

«Iba a recoger a mi hijo al entrenamiento, venía de trabajar. Tenía mi equipo y mi cámara e intentando aparcar me encuentro a Genoveva Casanova. Veo que va acompañada por un chico de su quinta, una posible pareja nueva», empieza diciendo.

El misterio está resuelto: a Genoveva no le estaban siguiendo y nadie sospechaba que tenía relación con Federico de Dinamarca. Todo surgió de un momento a otro, a pesar de que esta casualidad ha traído muchas consecuencias en la familia real danesa. Sin ir más lejos, la reina Margarita anunció su abdicación.

La verdad sobre las fotografías

Genoveva Casanova y Federico X acudieron al Corral de la Morería, un emblemático establecimiento ubicado en Madrid que tiene más de 70 años de historia. Pepelu Dueñas lo descubrió todo porque decidió seguir a la modelo para ver qué tenía pensado hacer. Llamó a dos de sus compañeros, Jon Arrillaga y Ana Baraja, para que entrasen en el restaurante y se hicieran pasar por pareja.

Imagen de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca. (Foto: Telecinco)

Los periodistas se dieron cuenta de que el actual monarca danés y la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo estaban cenando juntos y solos. ¿Qué había entre ellos? Lo cierto es que la revista Lecturas sostiene que Federico pasó la noche en el piso de Genoveva, pero esta última se ha encargado de negar esta información.

No obstante, Pepelu defiende que el marido de Mary de Dinamarca bajó del domicilio de Casanova a las 08:30 de la mañana. «Salió primero y fue hacia la puerta, pero en lugar de entrar hizo como que se pasaba la casa y disimulaba mientras Genoveva venía por detrás. Cuando ella abrió la puerta, él se dio la vuelta y se metió», explica en Paparazzi cuando le preguntan por qué puede confirmar que el rey durmió con su amiga. Él mismo les vio entrar y salir.

El rey Federico de Dinamarca saludando. (Foto: Gtres)

La versión de Genoveva Casanova

La ex cuñada de Eugenia Martínez de Irujo ha dejado claro que no está de acuerdo con los hechos relatados por la prensa. «Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunes y yo no voy contando quiénes son mis amistades», declaró en un comunicado.

Por su parte, la Casa Real de Dinamarca se desmarcó del revuelo desde el primer momento. «Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la familia real».