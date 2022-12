Parece que el Annus Horribilis de Tamara Falcó va a terminar mejor de lo que esperaba. Tres meses después de vivir uno de los peores momentos de su vida -la ya mediática infidelidad de Íñigo Onieva-, la marquesa de Griñón parece haber vuelto las puertas de su corazón a otro hombre. Se trata de Hugo Arévalo, un amigo de la hija de Isabel Preysler y un no tan conocido del empresario, puesto que en los últimos días ha dejado claro que su relación no era, ni de cerca, de amistad.

Pese a que la colaboradora de El Hormiguero ha dejado en la intimidad su vida más personal y no ha querido pronunciarse al respecto, lo cierto es que parece que su corazón vuelve a sanar. Y es que, desde que su nombre comenzase a sonar con fuerza en la crónica social, su vida amorosa no ha sido de lo más idílica, pues ha tenido numerosas ilusiones que no han terminado como ella esperaba.

No obstante, a todos los hombres que han pasado por su vida les une una sencilla característica: su buena posición en la sociedad. Porque, si hay algo que ha buscado siempre Tamara en una relación, ese ha sido el alto rango. Empresarios, de la jet set y ultra religiosos han sido sus prototipos, ilusiones que repasamos a continuación.

Alberto Comenge

Su primer amor llegó con 23 años de la mano de Alberto Comenge, hijo del arquitecto Alberto Comenge y Mari Luz Barreiros, casada después con Jesús Polanco, el fundador de Prisa. Heredero de un imperio automovilístico y licenciado en Derecho, con Máster en Harvard, este amor caló hondo y fue muy bien recibido en las altas esferas de la sociedad -además de en los clanes familiares-. Pero el amor se acabó tan solo un año después, eran muy jóvenes y sus caminos no fueron por el mismo sitio. Su primer amor y su primer desamor (pero no el último).

Bartolomé Fierro

Ese verano, la marquesa de Griñón volvió a sentir mariposas en el estómago. Fue durante una fiesta hippy en Ibiza donde conoció a Bartolomé Fierro March, un joven perteneciente a la estirpe de banqueros de la Banca March. Pese a que siempre admitieron ser solo amigos, su actitud les delató, pero pronto rompieron su relación y, desde entonces, no ha vuelto a tener contacto alguno.

Marco Noyer

Fue con el financiero con el que la hija de Isabel Preysler comenzó a plantearse pasar por el altar. Tan solo un año después de haber dicho adiós para siempre a Fierro, la marquesa de Griñón encontró en Noyer todo lo que buscaba en un hombre, comenzando así su romance más duradero hasta la fecha. Fueron tres años los que estuvieron juntos y, aunque sonaron muchas campanas de boda, la crisis económica se interpuso en sus caminos. En 2009, el corazón de Falcó se rompió de nuevo y casi una década después fue testigo de cómo su ex novio había conseguido prometerse amor eterno con una mujer que nunca fue ella.

Tommaso Musini

Al cumplir 30 años, la hija de Isabel Preysler pensó que era momento de independizarse y comenzó a buscar compañeros de piso con los que convivir. Fue entonces cuando Musini llegó a su vida, lo que no sabía es que pronto le rompería el corazón. Con el italiano vivió su relación más pasional, terminando poco tiempo después en mitad de rumores de infidelidad. Aunque nada se confirmó, mucho se rumoreó con que Tommaso tenía una vida paralela en Italia, con novia incluida. La primera, pero no última, deslealtad a la que ha tenido que hacer frente la marquesa de Griñón.

Enrique Solís

Después de cuatro historias de amor fallidas, Falcó comenzó a ilusionarse con un amigo suyo de toda la vida. Aunque nunca quedó claro si entre ellos dos hubo algo más que una amistad, lo cierto es que el hijo de Carmen Tello y la hija de Isabel Preysler derrochaban complicidad, hasta que un día, de la noche a la mañana, sus caminos se separaron para siempre. Otro empresario más que se sumó a la lista de ilusiones de la socialité.

Iván Miranda

El amor más desconocido y misterioso hasta la fecha. Fue cinco años después de su última relación cuando Falcó comentó que estaba de nuevo ilusionada. Nacido en Suiza y de familia aristócrata, Iván llegó a la vida de la marquesa de Griñón para quedarse apenas unas semanas. Dejaron verse juntos en algunas imágenes e, incluso, Isabel Preysler llegó a decir que podría ser “el definitivo”. Nada más lejos de la realidad.

Íñigo Onieva

De nuevo, un empresario y de buena familia llegó al corazón de Falcó para hacerlo añicos. Fue en 2020 cuando salió a la luz su romance y, cuando parecía que iban a poner el broche de oro a su relación pasando por el altar (con anillo de compromiso y fecha de boda incluidos), una nueva infidelidad nubló la vida de la marquesa de Griñón. El empresario de la noche le fue infiel en un festival y, aunque en un primer momento quiso ocultarlo a toda costa, las mentiras tienen las patas muy cortas.

La lista de ilusiones de Tamara Falcó ha sido, cuanto menos, extensa y, pese a que la socialité siempre ha querido encontrar el hombre con el que compartir su vida, lo cierto es que ha sido Dios el único en que ha depositado toda su fe y no le ha fallado.