Íñigo Onieva continúa estando en el punto de mira desde su abrupta ruptura con Tamara Falcó. A pesar de que después de más de dos semanas de silencio no dudó en presentarse ante los medios y pedir de nuevo disculpas tanto a la marquesa de Griñón como a su familia y pidió respeto para su entorno, las especulaciones sobre el empresario no han cesado. Este fin de semana, la periodista Alexia Rivas participaba en el programa Fiesta y hacía nuevas revelaciones sobre la vida sentimental del que fuera pareja de la aristócrata.

Unos comentarios que han llevado a Onieva a tomar medidas. El empresario no ha dudado en recurrir a sus abogados para desmentir la información aportada por la colaboradora. El equipo legal que representa a Íñigo Onieva ha enviado un burofax en el que anuncia medidas legales para salvaguardar los derechos de su cliente, tal como ha publicado la revista ¡Hola!: “Nos ponemos en contacto con Ud. en nombre de nuestro cliente, D. Íñigo Onieva, en relación con las manifestaciones falsas que Ud. realizó en el programa de televisión Fiesta, el día 15 de octubre, en las que Ud. divulga la existencia de una relación sentimental entre el Sr. Onieva y una persona anónima, manifestando, concretamente, que ‘como os he dicho, yo he escuchado cosas que no se pueden sacar pero es que esta chica hasta se vanagloriaba de tener una relación con Íñigo y hablando con Íñigo le llegaba a decir ‘qué morbo que Tamara no sepa esto’.”, comienza diciendo el texto.

“Es completa y terminante falso que el Sr. Onieva haya mantenido una relación sentimental con ‘Mimi’, con quien únicamente mantiene una relación de amistad. Es más, es inadmisible que Ud. continúe utilizando el nombre y la imagen del Sr. Onieva, y de su círculo más cercano y alejado del foco mediático, para verter todo tipo de informaciones difamatorias y carentes del más mínimo rigor periodístico, con la única finalidad espuria de obtener popularidad y un lucro económico indebido a costa del Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del Sr. Onieva”, finaliza el comunicado. Unas palabras con las que el que fuera novio de Tamara Falcó deja claro que no está dispuesto a que se siga especulando con su imagen.

El empresario acaba de regresar a Madrid tras pasar unos días en Turquía alejado del foco mediático y en compañía de su madre, Carolina Molas, que ha sido para él uno de sus mayores apoyos en esta etapa convulsa. Por su parte, mientras Íñigo ha estado en Estambul, Tamara Falcó también ha estado fuera de España, pero la marquesa de Griñón ha viajado a un destino menos exótico, en este caso, a Lourdes. Aunque algunas fuentes han apuntado a que Íñigo quiere recuperar a Tamara, parece que, por ahora, la aristócrata no contempla esta posibilidad, es más, ha borrado todas las fotografías en las que aparecía con él menos una de sus redes sociales.