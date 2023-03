Laura Matamoros, entre las famosas unidas para apoyar a Jessica Bueno en un momento complicado

No cabe duda de que Jessica Bueno y Jota Peleteiro se han convertido en los personajes del pasado fin de semana por excelencia. Aunque fue el pasado mes de enero cuando salió a la luz que la que fuera novia de Kiko Rivera y el ex futbolista habían decidido poner punto final a su historia de amor, no ha sido hasta ahora cuando se ha dado a conocer que esta separación no ha sido en absoluto amistosa para ambas partes. Y es que, aunque todo apuntaba a que el gallego había encontrado de nuevo el amor, éste no ha tenido reparo en compartir una imagen de su ex junto a Pablo Marqués en la que les considera, en cierto modo, unos mantenidos. Unas palabras que no solo han caído como un jarro de agua fría para el ex de Lara Dibildos y para la modelo, sino también para muchas otras mujeres que en ciertos momentos de sus respectivas vidas se han visto obligadas a tolerar acusaciones de ese tipo.

Sobre las declaraciones y el storie que el ex jugador del Brentford dedicaba a su ex mujer, el escritor Roy Galán hacía una reflexión en la que consideraba el movimiento un «ataque gratuito» en toda regla hacia Jessica, intentando «desacreditarla» en un momento en el que ella se encontraba disfrutando en el País Vasco con la compañía de otro hombre. Un testimonio que ha sido aplaudido en Instagram por un sinfín de rostros conocidos, entre los que está el de Elisabeth Reyes, Raquel del Rosario, Laura Matamoros o incluso la propia Jessica Bueno, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de demostrar estar totalmente de acuerdo con el creador de contenido en esta declaración de intenciones en toda regla en favor a su persona.

Aunque probablemente no haya querido dar más detalles sobre su visión de lo acontecido para no avivar el fuego entre ella y su ex pareja, la modelo ha querido responder al mensaje con un corazón. Sin embargo, otras famosas han dado un paso más allá con un gran número de aplausos, como Elisabeth Reyes, Laura Matamoros o Raquel del Rosario. Por su parte, la actriz Bárbara Goneaga ha hecho lo propio al escribir «bravo, te aplaudo con las orejas», mientras que Mónica Hoyos tampoco se ha quedado atrás: «Bravo, totalmente correcto, las madres no pueden tener deseos e ilusiones… Qué le pasa a esta sociedad», sentenciaba, poniendo el broche de oro a este aluvión de críticas hacia Jota Peleteiro la cantante Nuria Fergó al creer que hay algunos «hombres que están mal acostumbrados».

Sea como fuere, lo que sí está claro es que esta actitud no ha beneficiado en absoluto a la imagen del que fuera futbolista, mientras que su ex sigue estando inmersa en el cuidado de sus hijos y en sus proyectos profesionales, además de sacar tiempo de su agenda para llevar a cabo alguna que otra escapada hacia los parajes más naturales del norte de España, una zona que ella conoce bastante bien al haber estado viviendo durante años en Bilbao.