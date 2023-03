El emotivo mensaje de Lara Dibildos tras la muerte de su madre con un apoyo inesperado

Los últimos días no han sido en absoluto fáciles para Lara Dibildos. Era el pasado viernes, 17 de marzo, cuando su madre, Laura Valenzuela, fallecía a los 92 años de edad tras haber estado ingresada varios días en el hospital, razón por la que ya habían saltado las alarmas sobre su estado de salud previamente. Un durísimo varapalo para todos los seres queridos de la emblemática presentadora y especialmente para su hija, que era la primera en reaparecer públicamente para agradecer el cariño recibido en tan complicadas circunstancias.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando Lara ha acaparado nuevamente el foco mediático a través de sus redes sociales, en las que ha compartido un carrusel de imágenes con sus más de 50 mil seguidores en Instagram con las que ha abierto su corazón como nunca antes: «Con estas fotos, mis hijos y yo queremos agradeceros tantísimos mensajes y muestras de cariño que hemos recibido, además de los homenajes tan bonitos que le han hecho todos los medios de comunicación a nuestra madre y abuela. Gracias de corazón, y perdonad si no hemos contestado a todos pero han sido días muy difíciles y muchísimos mensajes y llamadas», comenzaba explicando, para después alzar la mirada con esperanza en el futuro y en lo que le deparará: «Ahora hay que retomar nuestras vidas y seguro ella nos ayudará. Te queremos ahora y siempre #siemprejuntas #graciasatodos #agradecidos #orgullososdeti #tequeremoshoyysiempre #parasiempreennuestrocorazon #tusnietosytuhija», zanjaba, visiblemente emocionada y en parte triste, aunque con el recuerdo de su progenitora en todos y cada uno de sus pensamientos.

Como no podía ser de otra manera, el post en cuestión ha reunido, en cuestión de minutos, miles de «me gusta» y comentarios de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como es el caso de Marisa Jara. Y es que, pese a estar atravesando ella también una situación complicada, no ha querido dejar pasar la oportunidad de brindar apoyo a la madrileña ahora que ha perdido a uno de los pilares fundamentales de su vida. Pero ella no ha sido la única, y también Anne Igartiburu, Makoke y Elsa Anka han hecho lo propio.

Lo que tal vez no podía llegar a imaginar es que, aunque en los últimos días ha estado envuelto en la polémica por una imagen junto a Jessica Bueno en un restaurante que Jota Peleteiro comentaba con cierta condescendencia, Pablo Marqués también quería recordar a su ex lo «bonitos» que son tanto ella como sus más allegados. Una muestra de cariño que justamente tenía lugar después de que el ex futbolista le denominara públicamente como «El Divildos», algo que el que fuera novio de Lara no comprendía y por lo que pedía disculpas a su ex, considerando que quizá «le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella», sin perder de vista los sentimientos que también puede haber causado en el bienestar de la que fuera novia de Kiko Riv