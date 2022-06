Fabiola Martínez abre la puerta ante una posible reconciliación con Bertín Osborne

Aunque se ha cumplido más de un año y medio desde que Fabiola Martínez y Bertín Osborne decidieron poner punto final a su relación, lo cierto es que el vínculo que les une sigue estando muy presente en sus vidas. Y es que, siempre que tienen oportunidad, el presentador y su ex no tienen reparo en admitir públicamente el cariño que sienten el uno por el otro, llegando incluso a hacer creer a sus seguidores que podrían estar abiertos a darse una segunda oportunidad.

Esto es precisamente lo que ocurría el pasado martes, día 28, durante la inauguración de la exposición Legends de Jean Marie Périer en la capital. Una ocasión muy especial que la propia Fabiola no quiso perderse, acudiendo al enclave y acercándose a los medios de comunicación, sin reparo alguno, para aclararles en qué punto de su vida se encuentra: “Estoy muy bien, fenomenal (…) En verano estoy bien en Madrid, me encanta y lo disfruto más si no hay tanta gente, pero está todo patas arriba con la OTAN”, señalaba, para después admitir que aún no ha pensado llevar a cabo ninguna escapada veraniega: “De momento no tengo planes, voy improvisando sobre la marcha, pero algo haré”.

Si hay algo prioritario en la vida de la venezolana, son sus hijos. Prueba de ello es el rostro de ilusión que mantiene cada vez que habla de ellos, aunque de cara a la época estival ha optado por turnarse con Bertín para que ambos puedan disfrutar de ellos a partes iguales: “Mis hijos están deseando. Carlos vuelve conmigo a finales de este mes y luego se va Quique, y así nos turnamos. Quique está estupendo, muy mayor y muy grande, y Carlos está teniendo un año un poco rebelde”, aseguraba. Y es que, este último estaría totalmente concienciado en ser artista, aunque por el momento Fabiola prefiere que se centre en los estudios.

¿Abierta a toda posibilidad?

En una de sus últimas entrevistas, Bertín decía que, si alguien tenía que dar una segunda oportunidad, era Fabiola. Unas palabras con las que dejaba entrever que él estaba dispuesto a retomar su romance con la de Maracaibo, aunque ésta ha querido aclararlo: “Él lo dice desde la perspectiva de lo caballero que es, pero no está en mis planes, ni en los suyos tampoco”, zanjaba, aunque después daba lugar a dudas con sus declaraciones: “La puerta nunca estará cerrada porque él es el padre de mis hijos. Nunca se sabe, pero estamos bien así los dos”, zanjaba, visiblemente contenta, aunque sin negar rotundamente que pueda resurgir la llama del amor entre ellos.

Y es que, desde que anunciaron su ruptura, Fabiola ha optado por dejar en un segundo plano el ámbito amoroso: “No estoy cerrada al amor, pero tampoco lo estoy buscando. Estoy a gusto, bien, disfrutando, recuperando amigos y haciendo planes (…) No quiero meterme en complicaciones, saco tiempo para disfrutar yo y no quiero compartirlo con otra persona”, indicaba, dispuesta a conocer a gente, aunque sin hacer de éste su principal objetivo.