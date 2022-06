Don Felipe y doña Letizia han ejercido de perfectos anfitriones en la cena de gala que se ha celebrado en el Palacio Real con motivo del inicio de la Cumbre de la OTAN. Una reunión histórica que se ha organizado en la capital española y que coincide con el cuarenta aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica. Un total de cuarenta jefes de Estado y de Gobierno se han trasladado hasta la ciudad de Madrid para participar en esta cumbre, que se desarrolla en un contexto internacional complicado, con la guerra de Ucrania aún sin punto final.

Esta misma mañana comenzaban algunas de las reuniones en el marco de la Cumbre de la OTAN, pero no ha sido hasta última hora de la tarde cuando se ha celebrado la cena de gala en el Palacio Real. Una velada en la que el menú ha estado compuesto por una serie de entrantes con acento español, merluza como plato principal y un postre con base de coco. El menú ha estado a cargo de una de las figuras más destacadas de la gastronomía española, el chef Paco Roncero, que tiene en su haber dos estrellas Michelín, tres soles Repsol y el Premio Nacional de Gastronomía de 2006.

Antes de comenzar la cena en sí, los Reyes han saludado a los distintos asistentes a este importante acto de la OTAN en el Salón del Trono. Un saludo que se ha prolongado durante más de cuarenta minutos y en la que don Felipe y doña Letizia han podido compartir unos breves minutos con cada uno de los invitados. Para esta velada, la Reina ha apostado por la sobriedad y elegancia infalible del color negro, con un modelo de corte New Look de la firma The 2nd Skin que ya había lucido en la última entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en el mes de octubre. Lo ha combinado con zapatos de salón con detalles de vinilo y algunas de las piezas más importantes de su joyero, como los pendientes de chatones y una de las pulseras gemelas.

Más allá del look de la Reina, lo cierto es que la velada ha estado marcada por curiosidades y anécdotas. Los Reyes han demostrado su buena sintonía con los diferentes mandatarios, con los que han intercambiado risas y confidencias. Especial mención a Boris Johnson, que ha bromeado con don Felipe y doña Letizia y que, en esta ocasión, no ha estado acompañado por su esposa.

Una vez más ha quedado patente la buena sintonía de los Reyes con el matrimonio Biden. Doña Letizia ha ejercido de anfitriona de Jill Biden en los últimos días y han compartido varios actos. La esposa del Presidente ha apostado en esta velada por un sobrio sastre de pantalón en blanco, un look que era casi idéntico al que la Reina lució esta misma mañana en un acto conjunto. Quizás haya sido fruto de la casualidad o quizás haya sido algo premeditado, pero lo cierto es que ambas se han mostrado muy cómplices. De la misma manera, el presidente Joe Biden ha intercambiado confidencias con la Reina e incluso ha habido un momento en el que le ha pasado la mano por la cintura.

Muy buena sintonía también con el matrimonio Macron, con quien los Reyes ya habían coincidido en varias ocasiones. Brigitte Macron, que ha lucido un elegante vestido en color verde agua, ha saludado con dos besos a doña Letizia, que ha intercambiado unas palabras en inglés con el mandatario, mientras que el Rey se ha dirigido a Macron en francés.

El presidente de Corea del Sur ha acudido con su esposa, Kim Kun-hee, que ha protagonizado un incómodo momento cuando ha querido retirarse de la foto con los Reyes, para dejar todo el protagonismo al mandatario. No obstante, don Felipe le ha indicado que se colocara a su lado y se ha inmortalizado el momento.

La cena se ha desarrollado en el Comedor de Gala, donde se ha visto al Rey junto a Joe Biden y Begoña Gómez, mientras que la Reina se ha sentado al lado de Pedro Sánchez. Un total de sesenta comensales aproximadamente que han podido disfrutar de algunas delicias de la gastronomía española.