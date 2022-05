Fabiola Martínez, muy molesta al ser engañada por un matrimonio de su entorno

Como cada año, la Fundación Inocente, Inocente lleva a cabo unos premios con el único objetivo de ayudar a niños con cáncer y discapacidades. Una jornada de lo más especial en la que se congregan algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como es el caso de Fabiola Martínez. La ex de Bertín no quiso perderse una cita tan solidaria, y es por ello que acudió al evento para desvelar el porqué de su interés en este tipo de actos.

Haciendo gala de su simpatía, la venezolana aprovechó para hablar sobre el nuevo proyecto al que está haciendo frente, Más Family, que es nada más y nada menos que una aplicación “dirigida a las familias” y que engloba varias áreas, entre las que están la médica, la jurídica, la psicológica y el autocuidado. Una iniciativa que ha llegado de ilusión la vida de Fabiola, que asegura estar plenamente volcada en todo lo laboral: “No sé dónde quería estar. Quería dedicarme tiempo y prestarme atención, porque a veces la mente nos juega malas pasadas y nos boicoteamos con mensajes (…) Ahora quiero hacer muchas cosas, estoy trabajando, lo que me da mucha satisfacción y tranquilidad económica. Pero quiero viajar y abrirme al mundo”, admitía.

No obstante, parece que la ex del cantante aún sigue cerrada en banda a la idea de encontrar el amor. De hecho, recientemente se enfadó porque fue vinculada con un hombre: “Me enfadé porque fue un montaje que me decepcionó mucho. Creo que no era un montaje de tele, sino de gente que yo tenía a mi alrededor. No sé si fue una trampa (…) Fue todo muy raro, resulta que me estaban siguiendo. Era un matrimonio, ella no apareció y él sí”, aseguraba, dejando entrever que había sido víctima de una encerrona en toda regla por parte de personas a quienes consideraba de confianza: “Los conocía de hace mucho tiempo, no teníamos mucha amistad pero es de esa gente que está en tu vida, vinieron por la Fundación y a raíz del divorcio y de venirme para Madrid, como ellos también viven por la zona, empezamos a vernos más a menudo”, contaba, haciendo referencia a los supuestos culpables del montaje. Aún así, es totalmente desconocedora de los motivos que habrían llevado a la pareja a hacer eso: “Si era por dinero, no creo que le hiciera tanta falta como para estropear una relación, yo creía en esa amistad. Después de la separación, una cree que hay que abrirse a nuevas amistades y salir del entorno que ya había creado con Bertín y crear nuevos amigos, pero hay veces que hay que tener mejor ojo”, señalaba, visiblemente molesta por todo lo sucedido.

Tras lo vivido y teniendo en cuenta los supuestos romances por los que ha sido señalada, Martínez ha optado por disfrutar de sí misma y dejar los sentimientos en un segundo plano: “Quiero disfrutar, ir recuperando amistades, quiero viajar (…) No sé si voy a poder ir a Venezuela por la situación, hay que tener mucho cuidado pero a lo mejor me acerco”, zanjaba, aclarando así que está dispuesta a volver a retomar el contacto con sus raíces.