Duro golpe para Luis Alfonso de Borbón y su familia, en especial para Margarita Vargas. Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, su cuñado, el hispano-venezolano Francisco D’Agostino, fue encarcelado hace unos días en Italia por supuesta pertenencia a organización criminal, entre otros delitos. Por el momento, las autoridades judiciales italianas han decidido dejarle en libertad. Pese a reconocer indicios graves de criminalidad, consideran que «una extradición a Venezuela podría vulnerar derechos humanos básicos», tal y como refrendan los documentos oficiales a los que este medio ha tenido acceso.

Fue el pasado el 5 de enero de 2026 a las 7:00 AM cuando D’Agostino fue detenido Bardonecchia, localidad turinesa. Los agentes de policía que le practicaron las primeras diligencias de identificación y registro se encontraron con que, sobre este multimillonario empresario de 51 años tan conocido en España, pesaba una orden de captura internacional pendiente de ser ejecutada. Su detención se realizó en ejecución de dicha orden emitida por la autoridad judicial venezolana con fecha del 12 de mayo de 2023.

Caracas acusaba al cuñado de Luis Alfonso de Borbón de crimen organizado dedicado al tráfico de petróleo, blanqueo de capitales, estafa y falsificación. Unos delitos por los que el Código Penal venezolano prevé una pena máxima de hasta 20 años de cárcel. La Policía Criminal italiana describe a D’Agostino como «líder de una organización criminal estructurada, dedicada al tráfico de petróleo mediante: uso fraudulento de identidades y banderas de buques, apropiación ilícita de cargamentos y perjuicio económico grave al Estado venezolano».

D’Agostino fue trasladado a una prisión de Turín, donde permaneció varias horas donde la angustia y la incertidumbre se apoderaron de él. Sin embargo, todo cambió con la aparición en escena de Alessandra Pfiffner, jueza del Tribunal de Apelaciones, quien lo puso en libertad esa misma noche: «Hay serios indicios de culpabilidad, pero en Venezuela existen violaciones generalizadas de los derechos humanos, como lo demuestra el caso del italiano Alberto Trentini. Por lo tanto, se confirma la detención, pero se cree que no hay motivo para una medida coercitiva», informó en su auto judicial. De este modo, el millonario, representado por el abogado italiano Gianluca Visca, fue inmediatamente rescatado en un avión privado y regresó a España, tal y como informa La Repubblica di Torino.

Dicho de otro modo, Italia se cubrió las espaldas: hizo efectivo el arresto para no incumplir tratados, pero liberó al detenido para no violar derechos fundamentales. Para ello se valió de informes de la ONU y Amnistía para cerrar la puerta, por el momento, a la petición de extradición efectiva que el 6 de mayo de 2025 había formulado Venezuela. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional española se comprometió a «no acceder a la solicitud de extradición de las autoridades venezolanas», según prueban los documentos consultados por este digital. No obstante esto no supone su absolución definitiva ni elimina el riesgo futuro si: el contexto político cambia; se solicitan garantías diplomáticas reforzadas o interviene otro país con mejores condiciones penitenciarias.

El protagonista de esta truculenta historia no es ni mucho menos un desconocido en nuestro país. Los lazos familiares entre D’Agostino y Luis Alfonso de Borbón se vinculan gracias al trabajo de ambos en el Banco Occidental de Descuento, propiedad de su suegro, Víctor Vargas, conocido popularmente como el ‘banquero de Chávez’. Hombre fuerte del ex presidente, su caída se produjo dentro del efecto dominó con la caída del régimen. Se le relacionó con los Pandora Papers, un proceso judicial por presunto fraude millonario en el Caribe (Banco del Orinoco) y se le acusó de maniobras para ocultar fondos. El hijo de Carmen Martínez-Bordiú era su vicepresidente de Asuntos Internacionales.

Su amistad con Enrique Ponce y la influencia de Luis Miguel Dominguín

La trayectoria empresarial de Francisco D’ Agostino está muy vinculada al sector taurino, en parte gracias a la gran amistad que entabló su padre, Franco, con Luis Miguel Dominguín en la década de los 60: «Él llevó a mi padre a cazar con Franco». Así conoció a Cristóbal Martínez-Bordiú y a todos ellos; de ahí viene la amistad con Carmencita Franco y mi relación con Luis Alfonso. «Yo presenté a Luis Alfonso a mi cuñada Margarita Vargas. Son amistades de muchos años (…) yo estaba en Sotogrande jugando polo en el año 2000 con Victoria, mi esposa. Y le dije a Luis que se viniese a pasar unos días. Y ahí conoció a Margarita. Y también a mis suegros», reflexionó en una entrevista con Zabala de la Serna.

Entre su círculo de amigos del coso destaca Enrique Ponce, al que le une una amistad de más de 20 años y junto al que ha hecho inolvidables viajes a México y por España. Además, comparte buena relación con otros grandes del capote como Fermín e Iván Bohórquez, Morante de la Puebla y Miguel Báez ‘El Litri’. Tal es su pasión por los toros que en verano de 2025, Francisco D’ Agostino hizo una oferta a la familia Balañá de cinco millones de euros para comprar las plazas de Jerez y Palma de Mallorca, ciudad donde él reside, para revitalizar el negocio y devolver la ilusión por las faenas. Según sus palabras, la propuesta expiró a finales del pasado mes de julio y no se ha producido ninguna noticia al respecto.