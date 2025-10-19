La pasión por los toros o por las tradiciones españolas no son los únicos vínculos que unen a Cayetano Rivera y Miguel Bosé. Ambos son dos de los personajes más conocidos del papel couché -a pesar de que siempre han tratado de ser lo más discretos posible pese a su fama o sus apellidos- y ninguno de los dos han tenido unas vidas fáciles. Casualidad o no, el diestro y el artista, comparten mucho más de lo mencionado: tienen la misma sangre.

El vínculo familiar entre Miguel Bosé y Cayetano Rivera

Sabido es que Miguel Bosé pertenece a una estirpe de toreros y de artistas. Su padre, Luis Miguel Dominguín -un hombre tradicional y de la época-, fue una de las figuras de la tauromaquia más reconocidas del país. De hecho, siempre trató de inculcar a su hijo Miguel las tradiciones españolas. «Si no te gusta cazar, ni pescar, ni nada de esas cosas… dime tú cuándo voy a estar yo con mi hijo. ¡Tiene que gustarte Miguelón! Tienes que hacerme el favor de que te guste o voy a empezar a pensar que no eres mi hijo… porque de mí, por ahora, que sepa, no has sacado nada (…). Mira Miguelón, los hombres tienen que hacer cosas de hombres entre hombres, como las mujeres hacen de las suyas entre ellas, ¿lo entiendes? Montar a caballo, ir de cacería, pescar y más adelante otra que ya te iré contando», recordó Bosé sobre su progenitor en su biografía, con el que tuvo una tormentosa relación.

Por parte materna, el pequeño de los Rivera Ordóñez pertenece a una saga taurina. Su abuelo, Antonio Ordóñez, fue un reputado torero y empresario que se casó con Carmen González Dominguín, que era hermana de Luis Miguel Dominguín, el padre de Miguel Bosé -además, ambos clanes siempre estuvieron enfrentados en las plazas-. Aunque se desconoce la relación de Cayetano con el intérprete de Morena Mía -ya que han vivido en diferentes países y han coincidido en pocas ocasiones (de hecho, tampoco se siguen en redes sociales)-, lo cierto es que el torero y el cantante son familiares. La madre de Cayetano, Carmina Ordóñez era prima hermana de Miguel Bosé -este, por tanto, es tío segundo de Cayetano Rivera-, así como de Lucía y Paola Dominguín.

Aunque no han trascendido imágenes a lo largo de la historia de Carmina Ordóñez -ni sus hijos-, con el hijo de Luis Miguel Dominguín, sí que el artista habló sobre su prima en una entrevista concedida a Boris Izaguirre, donde dio cuenta que sí que conocía más a La Divina más de lo que España creía: «Carmina cometió muchos errores probablemente. Todos ellos debido a algo de la naturaleza, que la maldijo: la belleza. Como todas las mujeres bellas, son cuidadas, ensalzadas y pierden es el sentido de la realidad y solo se dedican a complacer».

Además, otra de sus diferencias es que, aunque Miguel no siguió los pasos de su familia en el mundo del toro sí que lo hizo su sobrino: Cayetano Rivera.