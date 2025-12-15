Luis Alfonso de Borbón vende su gimnasio: los negocios abandonados del duque de Anjou

Luis Alfonso de Borbón termina el año con un nuevo cambio en su faceta como empresario. Tal como ha trascendido, el duque de Anjou ha vendido el gimnasio que abrió hace ya casi 10 años en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca. El centro deportivo, que tenía el nombre de Reto 48, ya no es propiedad del hijo de Carmen Martínez Bordiú, sino que ha cambiado de manos.

En 2016, Luis Alfonso decidió impulsar esta iniciativa por su pasión por el deporte y con el objetivo de encontrar una fórmula que consiguiera unos buenos resultados en un tiempo récord. En concreto, en 48 sesiones, de ahí el nombre de Reto 48. No se trataba únicamente de sesiones de entrenamiento puro y duro, sino también de otras cuestiones, como la nutrición o los tratamientos de estética.

Todo ello componía un plan completo e integral de cuidado y bienestar general. El propio Luis Alfonso hablaba de este proyecto como un centro deportivo, no como un gimnasio al uso. Este tipo de conceptos ya son muy habituales en España, tanto en la capital como en otras zonas, pero en su momento el duque de Anjou lo presentó como una novedad que permitía una transformación física en un tiempo reducido.

A lo largo de los años, muchos rostros conocidos del panorama nacional han confiado en este método. Es el caso de Tamara Falcó y su marido o de Eugenia Osborne. Sin embargo, la pandemia supuso u8n punto y aparte para el proyecto debido a las restricciones en la movilidad que afectaron de manera especial a las actividades de ocio y bienestar.

Tal como ha confirmado el portal Vanitatis, tras pasar por varias fases e intentar hacer modificaciones en el modelo de negocio, finalmente se ha optado por dar un paso al lado. La sociedad gestionada por Luis Alfonso de Borbón ha pasado a otras manos y todos los socios iniciales han salido del proyecto. Forever Fit Iberia es la nueva propietaria del centro, impulsora del concepto The Qlture, que propone una línea no muy alejada a la de Reto 48. The Qlture es un club privado de bienestar de alto nivel que combina entrenamiento, wellness y estilo de vida en un espacio boutique exclusivo. No es un gimnasio al uso, sino un ecosistema premium, que integra ejercicio, recuperación, nutrición y estética.

Sus otros negocios

La de Reto 48 no ha sido la única aventura empresarial de Luis Alfonso de Borbón a lo largo de los últimos años. El pasado mes de mayo el duque de Anjou cerró las puertas de la tienda de la calle Princesa 10 en la que vendía prácticamente de todo. Desde artículos de precio asequible como camisetas, mochilas, tabaco o gorras hasta otras de un precio más elevado. Él mismo explicó que esta tienda era algo parecido a los bazares chinos, pero de una manera más exclusiva.

A pesar de que afrontó este proyecto con gran ilusión y que incluso contó con la colaboración de su mujer y sus hijos, finalmente la tienda no prosperó y tuvo que echar el cierre. Según confirmó el diario El Debate, la iniciativa no logró consolidarse en el mercado y el duque de Anjou le puso fin, dejando un local vacío de casi 200 metros cuadrados valorado en más de un millón de euros.

Otra de las ideas de Luis Alfonso que tampoco ha salido adelante ha sido su apuesta por los juegos de mesa, que no alcanzó los resultados que el duque de Anjou esperaba. En 2020, durante la pandemia, el hijo de Carmen Martínez Bordiú lanzó una colección de juegos de mesa y cartas con el nombre de Juega España. Una iniciativa pensada para promover el conocimiento de la historia, la cultura y el tiempo en familia. Sin embargo, este proyecto ha registrado pérdidas.

En estos momentos, el marido de Margarita Vargas está centrando sus esfuerzos en el lanzamiento de su nueva página web, en la que pone el foco en su faceta como padre, jefe de la Casa de Borbón y heredero de los reyes de Francia.