Es, junto con David Cantero, la cara del informativo de las 15 en Telecinco, pero Isabel Jiménez no es solo periodista, es también mamá, empresaria y además, una mujer inquieta. Acaba de tener a su segundo hijo y, aunque está envuelta en plena vorágine con sus bebés, ha atendido en exclusiva a LOOK en una fecha muy señalada, su cumpleaños. Nacer el 14 de febrero parece que ha marcado la personalidad de la almeriense, es cercana, simpática y nos cuenta que, siendo su onomástica en San Valentín, «es un día del que se acuerda todo el mundo». Isabel sopla 39 velas y cuando la preguntamos por el balance de vida que hace es clara: «Me gusta vivir la vida al máximo, no me marco sueños, soy de tener muchos proyectos y así es como me gusta vivir la vida».

Fue hace un año cuando celebró su cumpleaños como a ella le gusta, por todo lo alto y con todos a los que quiere y que por ende, la quieren. Solo un mes después de la fiesta se decretaba el estado de alarma, y en estos doce meses en los que ha llevado a cabo algunos de sus proyectos, aunque otros se han quedado por el camino -al menos de momento-, la comunicadora asegura que está «aprendiendo a vivir el momento». En otras ocasiones a estas alturas «ya tendría planificados mis viajes, pero ahora, como están las cosas, no se puede».

Así que este año, aunque eche de menos recibir el abrazo en un día tan señalado, lo celebrará con sus tres chicos. Aunque confiesa que ha tenido una celebración especial con su marido: «Hemos hecho una celebración anticipada mi marido y yo escapándonos a comer el viernes. Y como debido a las circunstancias no podemos hacer fiestas, será un cumpleaños diferente, un poco raro, pero lo celebraremos juntos los 4».

El 3 de enero dio a luz a su segundo hijo, Dani, justo el mismo día en el que su ‘hermana’, Sara Carbonero, celebraba el séptimo cumpleaños de su hijo Martín. El pequeño de la casa ha convertido a la periodista en bimadre, y lo está viviendo como «una locura». «Hugo es muy pequeño y son dos bebés en casa, así que cuando no es uno el que reclama es el otro. Así que cuando uno de nosotros ya lleva un rato con uno de ellos, solo hace falta mirarnos para cambiar de niño», relata Isabel, que forma el tándem perfecto con su marido Álex Cruz. «No hay que decirle nada, está igual de implicado que yo, esto es un trabajo de dos», cuenta orgullosa.

Y aunque está disfrutando al máximo de la baja por maternidad, echa de menos ponerse frente a la cámara cada día para dar las noticias, codo con codo, con su inseparable compañero de mesa, David Cantero. «Amo mi trabajo y tengo ganas de volver. Tengo un horario que me permite todo porque la parte entretenida en casa la tengo con Hugo cuando vuelve de la guardería. Y Dani es tan bueno…que solo come y duerme». Una madre afortunada. «Los embarazos los he llevado fenomenal, mis partos también han sido muy buenos y como soy tranquila, creo que esta tranquilidad a lo mejor se la he transmitido a ellos», el claro ejemplo de la filosofía ‘slow life’.

La filosofía Slow

Isabel Jiménez reconoce que es una mujer que exprime la vida al máximo y parece que hay pocas cosas que se le resistan. Maternidad, trabajo, siempre al tanto de la noticia, escritora y además empresaria. Su «hermana» (como así considera a Sara Carbonero) y ella son, junto a Claudia -la cara menos visible- las creadores de la firma Slow Love. Empezaron como una e-shop multimarca y, hace un año, dieron un paso más convirtiéndola en una plataforma digital donde, además de ropa de mujer, niños y complementos, también se pueden encontrar consejos para llevar una vida sana, recetas, recomendaciones literarias e interesantes artículos sobre nuevas empresas.

En un año muy complicado para todos los sectores lanzaron una colección cápsula a modo de colaboración con Cortefiel que, según desvela Isabel a este digital, «ha funcionado muy bien». «El balance ha sido muy positivo porque, pese a las circunstancias y los miedos porque era lanzarse a la aventura en el peor momento, hemos conseguido aunar nuestro target con el suyo». Pero el éxito no se les sube a la cabeza. Siguen trabajando con ilusión y con novedades que están por llegar y que la periodista no quiere revelar. «No tenemos nada cerrado, pero seguimos trabajando en cosas muy chulas», siempre moda sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

A pesar del éxito «somos una empresa pequeña», reconoce Isabel, que explica que les gustaría acceder a todo tipo de tallaje, pero es algo muy complicado por no ser una gran firma. «Ya nos ha costado en 5 años fabricar una colección propia, y el presupuesto tenemos que dividirlo de una manera, la inversión es limitada y el presupuesto pequeño para la fabricación, pero gracias a Cortefiel hemos conseguido llegar a tallas a las que nunca habíamos llegado». La mujer curvy parece que se les resiste, pero no por decisión propia: «Me escriben pidiéndonos que ampliemos tallas y lo entiendo perfectamente porque hasta mi madre, que le encanta nuestra ropa, me dice que no se la puede comprar porque no le cabe».

En octubre publicó ‘Y tú, ¿Qué harías por salvar el planeta?’, un libro sobre el cuidado del medio ambiente, está inmersa en un proyecto para la eliminación de las pajitas de plástico a nivel internacional y tiene pendiente finalizar la grabación de un documental que quedó en el aire tras la llegada del COVID. Imparable y muy querida, celebrará su cumpleaños rodeada de amor, a pesar de las circunstancias. ¡Felicidades!