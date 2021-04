Eva González es una mujer de altos vuelos: desde que se convirtió en Miss España en el año 2003 su carrera profesional ha ido evolucionando hasta haber encontrado su sitio no solo en el mundo de la moda, sino también en el de la comunicación donde ya es una reconocida presentadora. Sevillana de pro, la polifacética modelo ha disfrutado de unos días en su tierra donde ha podido vestirse de flamenca coincidiendo con la ‘celebración’ de la Feria de Abril. Una feria que no se ha podido llevar a cabo como siempre, pero que no ha pasado desapercibida en la capital hispalense.

«Me he podido vestir de flamenca para ese reportaje tan bonito que se ha visto en las calles de Sevilla», ha dicho Eva de regreso a Madrid, donde la esperan sus compromisos profesionales. La andaluza se ha dejado ver en la estación del AVE donde ha respondido a las preguntas de los reporteros que le han llegado a proponer que cambie el tren por el avión para moverse por la península, ahora que su marido está sacándose la licencia de piloto privado.

La presentadora de ‘La Voz’ no ha podido evitar reírse ante esta ocurrencia aunque ha dejado clara su postura: «De momento no me fío». Eso sí, al igual que durante su etapa como matador de toros, Eva es el mejor apoyo para su marido ante esta nueva faceta: «Hay sueños en la vida que hay que cumplir».

Y en eso parece que está el diestro, al que pudimos ver hace unas semanas en un video publicado por Tauro Ten TV, del que es embajador: «Me estoy sacando la PPL, que es la licencia para piloto privado», dice. Se trata de unas imágenes en las que aparece Cayetano Rivera haciendo prácticas en un simulador de vuelo junto a su profesor, además de en una clase teórica.

El propio Cayetano compartía en sus redes sociales las imágenes grabadas en el Real Aeroclub de Málaga, donde tiene su sede la Aerodynamics Academy, un campus aeronáutico integral, único en toda España -como se puede leer en su página web-, que imparte desde el curso que está realizando el hijo de Carmen Ordoñez, hasta el de Drones pasando por el de Gestión de Aeronaves.

Nada más publicar el video en sus redes sociales, donde el torero escribe: «De vuelta a clase», su mujer era la primera en comentar el post con dos emojis: el del avión y el de la mujer tapándose la cara con la mano.

Cayetano Rivera se une así a la lista de rostros conocidos que ya tienen su licencia correspondiente para pilotar aviones privados, una práctica muy extendida en el star system de Hollywood donde son varios los actores y también las actrices que pueden presumir de poder llevar su propia aeronave. Harrison Ford es quizá uno de los más conocidos, al igual que John Travolta que además posee una flota de 5 aviones en su hangar particular de su casa, donde incluso cuenta con una pista de vuelo. Mientras que entre las féminas tenemos a Hillary Swank, que se sacó la licencia durante el rodaje de ‘Amelia’, Angelina Jolie consiguió la suya en el año 2004, cumpliendo así la promesa que le hizo a su hijo Maddox.