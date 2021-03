Desde hace una semana no se habla de otra cosa. El documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, en el que Rocío Carrasco narra en primera persona como presuntamente sufrió malos tratos por parte de Antonio David Flores, ha removido los dolorosos recuerdos de Julián Contreras. El hijo menor de Carmina Ordóñez ha acudido a ‘Sábado Deluxe’ para contar cómo vivió aquel duro episodio en el que su madre fue presuntamente víctima de violencia machista. “Recuerdo el día en el que mi madre llegó y se sentó en el suelo, se apoyó en el respaldo y me dijo que me iba a contar una cosa. Me dijo que el juez le había dicho que a ella no la habían podido maltratar por ser ella. Tenía escrito en un papel que no respondía al perfil socioeconómico de una mujer maltratada. El maltrato a Rocío Carrasco me duele porque me recuerda al calvario que pasó mi madre. Fui testigo directo de dos episodios y ni siquiera testifiqué”, ha dicho al principio de la entrevista.

Palabras que han provocado la reacción de su hermano, Cayetano Rivera, de quien está distanciado desde hace algún tiempo. El torero ha compartido a través de las redes sociales una especial fotografía en la que aparece su hermano, Francisco Rivera, su madre, Julián Contreras y él. Una estampa que corresponde a unas vacaciones que pasaron en Marrakech en 1987, donde se les puede ver felices y sonriendo mientras disfrutan de un chapuzón en la piscina del hotel. Pese a que el torero no ha querido hacer ningún tipo de comentario, con este emotivo gesto confirma que ha estado al tanto del testimonio que ha dado su hermano menor hace unas horas en el formato que, esta vez ha sido presentado por María Patiño.

Desde el inicio de la conversación entre Contreras y Patiño, el joven se ha mostrado visiblemente emocionado al tener que revivir aquellos duros momentos por los que pasó su progenitora. «Mi madre sufría horrores. Tuvimos mala suerte porque se dio un altavoz diario a la otra parte -Ernesto Neyra- y aquello era terrible y demoledor porque estás escuchando la versión del otro y ves como se te vuelve todo en contra. Mi madre dijo que lo iba a contar en televisión y en su momento le dije que era mejor hacer las cosas de otra manera. Mi madre quería que la creyeran, se sentía sola y desamparada. Le dio igual el hecho que pasara algo contra su maltratado, solo quería que no la tacharan de mentirosa”, ha explicado a Patiño que no ha dudado en pedirle perdón tras juzgar a Carmina Ordóñez en el pasado.

Por el momento, Francisco Rivera no se ha pronunciado al respecto, y queda esperar si este tierno detalle por parte de Cayetano sirve como puente para una posible reconciliación entre los hermanos.